Bajo la lluvia y sin comer, Alpha cumple el castigo del Desafío The Box: "nos vamos a desmayar"

La alarma suena de nuevo en La Ciudad de las Cajas, pero esta vez para anunciar el inicio del reto que debe asumir Alpha, equipo que perdió durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que se llevó a cabo en el Box Arcoíris y que contó con la participación de tres mujeres por grupo.

Los Súper Humanos básicamente deben transportar en caretillas algunas rocas gigantes que están reunidas en la parte baja de un sendero hasta uno de los Boxes. Lo difícil de toda la actividad no es solo el hecho de que el camino se encuentra empinado, por lo que deben hacer más fuerza, sino también porque las condiciones climáticas no son las mejores, pues está lloviendo en Tobia, Cundinamarca.

A esto se le suma que Alpha perdió durante el Desafío de Sentencia y Hambre, de manera que no ha probado bocado desde que Daniela e Iván quedaron eliminados en el Box Negro y se dio inicio así al nuevo ciclo.

En medio de la jornada, los desafiantes aseguran que se siente muy mareados y cansados, pues el esfuerzo físico acompañado de una mala alimentación puede ser bastante nocivo.

En un punto del encuentro, Byron tiene un pequeño roce con Cifuentes, pues pide que no lo presionen a subir las rocas en poco tiempo porque no quiere atentar contra salud, a lo que ella responde que piense en equipo, pues hay tres personas sentenciadas que deben descansar para enfrentar la Muerte el día siguiente.

Al escuchar cómo sus compañeros hacen todo por cumplir con el castigo, Beta se asoma en unos espacios que hay en la puerta de su casa y les envían mensajes de aliento a los participantes para que logren terminar el proceso lo más pronto posible y de la mejor forma que se pueda hacer.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

