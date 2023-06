Kaboom le reveló a Alpha en el Desafío The Box que tiene un desgarre en el bícep, ¿piensa operarse?

Justo antes de recibir el llamado de Andrea Serna en La Ciudad de las Cajas para anunciar la prueba de Sentencia y Servicios en el Desafío The Box, Kaboom le confesó al equipo Alpha la historia detrás de sus musculosos brazos, pues aunque se ven bastante sanos a primera vista, en realidad tiene una lesión en uno de los bíceps. De hecho, es La Flaca la que saca a colación el tema en frente de sus compañeros, de manera que el Súper Humano se apresura a dar a conocer toda la anécdota.

"No, que él tiene una hernia ahí", señala La Flaca a lo que el desafiante contesta: "Sí, yo tengo desgarrado el bícep. Imagínate en una pelea. Ah, no, el otro está bien, mira. Pero si me opero eso es peor porque el brazo me puede quedar encogido. O sea, pueden amarrarlo con el otro músculo, pero ya", explica.

Posteriormente, ambos indican que este problema no le afecta cuando tiene algún encuentro de boxeo, por lo que utiliza ambos brazos para atacar a sus oponentes y tener sí un excelente desempeño en el ring. Cabe aclarar también que el participante ha destacado dentro de Tobia, Cundinamarca por su indudable fuerza, pues desde que se conformaron nuevamente los grupos en el Desafío de Capitanas y empezó a integrar Alpha los ha ayudado a cargar elementos pesados y darle al grupo ese empujoncito que hacía falta.

¿Qué diferencias encuentra Kaboom entre Gamma y Alpha?

Cuando se conectan en llamada con la presentadora del reality de los colombianos, los concursantes centran su atención en Kaboom, a quien le pregunta por las diferencias que encuentra entre Gamma y Alpha.

"Por lo menos aquí tengo a Cifuentes que es una persona muy fuerte, una chica que es muy aguerrida a la hora de enfrentar la pista de tierra, La Flaca también es muy veloz y tiene mucha fuerza. Aleja es fuerte y a la hora de meterle es para adelante, a ella no le importa, como dicen aquí, que la niña Barbie, no, ella le mete", menciona durante la transmisión del capítulo de la producción.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



