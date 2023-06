Cifuentes, del Desafío The Box, conmueve a sus compañeros al presumir el regalo de su pequeño hijo

Un momento de nostalgia se vive en el Desafío The Box 2023 cuando Cifuentes hace uso del servicio de correspondencia en La Ciudad de las Cajas, pues presume lo sólida que es la familia que la está esperando fuera de Tobia, Cundinamarca. La Súper Humana no duda en agradecer por tener la oportunidad de recargarse de energías tras recibir buenas noticias de sus seres queridos.

Tan pronto cuando abre la caja, se encuentra un pequeño juguete que usa con frecuencia su hijo, lo que la llena de muchos sentimientos. Posteriormente, saca objetos preciados como cartas y algunos accesorios elaborados por el bebé. Sin embargo, lo que más llama la atención de la transmisión del capítulo es cuando la producción empieza a reproducir en las pantallas de la casa algunos videos que fueron tomados por sus seres queridos.

Lucy Ureña, madre de Cifuentes, se roba las miradas al enviarle un tierno mensaje a su hija en medio del programa: "Hoy se ve el fruto de ese trabajo que has hecho tanto mental como espiritual y físico. Cuando sientas que no tienes fuerzas recuerda que el poder está dentro de ti. Matías está bien, hermoso y espectacular. Te amamos y todos los días te recibo aquí en mi regazo, enviándote todo el poder, sabes que somos muy poderosas", expresa.

"Qué recarga tan impresionante (...) Gracias por este regalazo, gracias a ustedes también por darla toda en las pruebas para ayudarnos a conseguir este servicio y espero que el próximo quede aquí en Alpha también", señala en medio de la transmisión mientras sus compañeros la felicitan por haber construido una familia tan bonita y haberse mantenido fieles a ellos a lo largo del reality de los colombianos.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



