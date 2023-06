Yan le dice a Escudero que Rapelo se relaja cuando hay ciclo de mujeres en el Desafío The Box 2023

Luego de ver cómo Sensei le puso oficialmente el chaleco de sentencia a Guajira en medio de la casa Beta, Yan aprovecha para conversar con Escudero acerca de un comportamiento que al parecer ha estado presentando Rapelo en las últimas pruebas que se han llevado a cabo en La Ciudad de las Cajas del Desafío The Box 2023 .

Según informa, el exintegrante de Alpha estaría un poco relajado en el nuevo equipo y, sobre todo, cuando es turno de proteger a las Súper Humanas de su grupo, lo que puede llegar a ser un poco molesto.

Mira también: Rapelo, del Desafío The Box 2023, entrega el primer chaleco de sentencia del ciclo en Alpha

"Es que yo siento que Rapelo se siente como muy seguro, se me hace que él... O sea, cuando tiene que ver con las niñas como que no está dando como son las cosas (...) y en la de los hombres también", señala Yan. Posteriormente, agrega que podría tratarse de una estrategia que hizo Alpha antes del Desafío de Capitanas para que todos logren llegar a la semifinal del reality de los colombianos.

No te pierdas: Escudero le pide a Beta en el Desafío The Box que le ponga el primer chaleco de sentencia del ciclo



Beta pone a prueba sus habilidades para la seducción

Mientras Guajira habla con Rapelo acerca de los temores que tiene dentro de la competencia, los demás participantes de la casa azul se reúnen en la sala para jugar un rato. Dentro de la actividad salen a relucir varios retos picantes como el hecho de que Juli y Mai se besan o que Rapelo y Juli tienen un par de encuentros divertidos. Escudero no se queda atrás, pues se ve envuelto en momentos bastantes cómicos con el exintegrante de Alpha y con Mai. Te puede interesar: Guajira y Mai, del Desafío The Box, aseguran sentirse inconformes en Beta: "no se siente igual"

Pese a que la excapitana de Gamma no interactúa mucho al inicio del ejercicio, poco después decide acompañarlos en esta zona de la casa para pasar un momento agradable y olvidarse así de que tendrá que defender su cupo en la producción durante el Desafío a Muerte que se lleva a cabo en el Box Negro.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



Publicidad