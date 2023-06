Sara y Escudero son exaltados por lo que hicieron en la prueba del Desafío The Box

El excelente desempeño de Sara y Escudero en el Desafío de Sentencia y Bienestar hace que hasta la mismísima Andrea Serna reconozca lo hecho por los miembros de Beta en el Box Rojo, dado que anteriormente ellos han sido los más criticados a lo largo del Desafío The Box por causa de su rendimiento, hecho que ha cambiado a medida que avanza el programa.

Luego de que la presentadora les indicara a todos que la prueba había terminado, los integrantes del equipo azul celebraron al máximo su nueva victoria, en la cual exaltaron el papel cumplido por estos dos participantes, quienes aseguraron todos los puntos que tuvieron bajo su responsabilidad.

Juli es una de las que más elogia lo hecho por Sara y Escudero, dejándoles ver la confianza que ha depositado en ellos como capitana de esta escuadra y haciéndoles mención de lo importante que es que crean en sí mismos.

Otro de los que no puede dejar de mostrar su euforia es Yan, quien ha pasado con ellos varias dificultades a lo largo del Desafío The Box y que gracias a ellos podrá dormir en una cama después de mucho tiempo perdiendo esta comodidad.

El resto de miembros de Beta les preguntan sobre la estrategia al respecto y las reacciones luego de haber ganado, por lo cual Sara y Escudero se muestran felices de haber podido superar a rivales como Kaboom y Cifuentes.

Finalmente, Andrea Serna les exalta su gran labor en el Box Rojo y les pide que le comenten lo que piensan en este momento, ante lo cual le recalca a Escudero sobre las anécdotas que le contará a su hijo cuando se vuelvan a ver.

