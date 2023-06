Desafío The Box: Sensei le entrega el chaleco a una mujer de Beta y ella promete ir por Aleja

Tan pronto regresan a la casa morada luego de ganar el Desafío de Sentencia y Servicios, los integrantes de Alpha conversan no solo sobre el excelente desempeño que tuvieron las Súper Humanas en el Box Amarillo, sino que también debaten sobre a qué mujer del equipo adversario le pondrán el chaleco de sentencia para hacerla competir en el Box Negro por defender su cupo en el programa.



Sensei es elegido como emisario

El capitán de Alpha es el encargado de transportar la caja con la temida prenda en el interior hasta la casa de sus oponentes, donde emite un corto discurso y se apresura a sentenciar a Guajira: "Dizque, ¿y por qué a esta casa? Estamos ya en una etapa donde es más la razón que la emoción y pues has demostrado que eres una berraca, una guerrera. Va para ti, siempre la has dado toda. Con todo el power. Que estén bien, nos estamos hablando", expresa durante la transmisión.

Mai, por su parte, le envía muchos saludos a Cifuentes, quien recibirá el servicio de mensajería luego de ganar un rifa organizada por Kaboom y señala que ella podría ser la próxima sentenciada del grupo.

Tal pronto Sensei se va, la excapitana de Gamma dice que no tiene miedo de competir en el Box Negro y da a conocer la mujer a la que le gustaría enfrentarse en caso de ganar la próxima prueba que ponga en peligro a las mujeres.

"La verdad a estas alturas del juego, a mí no me da miedo enfrentarme a Cifuentes ni lo que sea, pero la verdad yo no quiero que Aleja pase a la semifinal porque al final... ¿Cuál es el mérito que ha hecho para llegar acá?", señala mientras sus compañeros la apoyan.

Cabe aclarar que Alpha había destacado porque su estrategia está enfocada en ir sacando a los participantes más fuertes y dejar a los "débiles" para tener ventaja en las pruebas, lo que ha generado opiniones divididas dentro de la producción.

