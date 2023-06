Juli y Mai, del Desafío The Box 2023, se besaron en medio de un juego organizado en la casa Beta

A pesar de haber perdido en el Desafío de Sentencia y Servicios, Beta no se dejó llevar por el sentimiento de tristeza en el Desafío The Box 2023 ; por eso, sus integrantes decidieron organizar un pequeño juego para desestresarse. Aunque Guajira no participó directamente de la actividad por estar preocupada por el chaleco que recibió de Alpha, sí se divirtió mucho con los retos que asumían sus compañeros en la casa y con los comentarios graciosos que emitían.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos que más se robó las miradas durante el capítulo 65 de la producción fue cuando Juli y Mai se besaron en medio de la sala de la casa azul, lo que generó múltiples reacciones en sus colegas del equipo. Durante el encuentro se pudo ver el momento exacto en el que hicieron girar un vaso que al detenerse señaló justamente a la capitana y a la exintegrante de Gamma, quienes se apresuraron a juntar sus labios.

Tan pronto se separaron, Yan le preguntó a la líder del grupo si le había gustado el beso; sin embargo, ella no contestó y continuó con la actividad.

¿Qué otros retos surgieron dentro del acalorado juego?

Sara llamó particularmente la atención porque le pusieron el desafío de bailarle sensualmente a Escudero, uno de los amigos más fieles que ha tenido desde el inicio de la competencia, lo que la tomó un poco por sorpresa. Pese a la timidez, la joven se quitó la camiseta, quedándose en top, y se subió en las piernas del participante para hacerle algunos movimientos bastante sensuales.

La segunda voz de Maluma no se quedó atrás, pues también tuvo que cumplir con el reto de darle un beso a Mai en el cuello mientras los demás contaban 10 segundos, situación que resultó ser bastante comprometedora para ambos.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.



