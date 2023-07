Guajira y Mai, del Desafío The Box, sugieren ponerle el chaleco de sentencia a Sara, ¿qué dice Yan?

A medida que pasan los días en el Desafío The Box 2023 , los cupos se van reduciendo; por lo que los Súper Humanos deben empezar a jugar sus mejores cartas para avanzar en la competencia. Luego de que Beta ganara en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Guajira piensa a qué mujer le gustaría ponerle el chaleco.

A pesar de que había asegurado que iría directamente por Aleja debido a que piensa que no ha hecho mucho para seguir en La Ciudad de las Cajas, la desafiante se percata de que, en caso de eliminarla, el grupo adversario quedaría muy fuerte, lo que podría ser negativo para la casa azul en materia de estrategia.

Es así como, en compañía de Mai, estudian la posibilidad de hablar con Sara y preguntarle si su sueño es ganar el reality, pues una opción sería enchalecarla a ella: "Nosotros te queremos preguntar algo que no queremos que te vayas a sentir mal, ni suene mal, ni nada. Tu opinión. Queremos saber si tu sentimiento es quedarte aquí o seguir. Si es seguir nosotros vamos a protegerte full y si es lo otro, el chaleco puede ir para cualquier persona", expresa Mai.

Sara responde que ella desea continuar hasta que "Dios" considere que es apropiado. Cabe aclarar que antes de hacerle la consulta a su compañera, las exintegrantes de Gamma le contaron a Rapelo y Yan la idea; sin embargo, ambos señalaron que no estaban de acuerdo, pues piensan que no es apropiado pensar en atacar a los miembros de su mismo grupo.

Finalmente, la excapitana de la casa naranja toma la decisión de protagonizar un duelo de titanes y pone el nombre de Cifuentes en el chaleco de sentencia. Poco después, toma la caja de madera y se dirige a la propiedad en donde se están alojando sus rivales para dar a conocer la decisión que tomaron, lo que desestabiliza un poco a la líder.



