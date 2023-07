Las mujeres del Desafío The Box son las encargadas de forjar su destino al llegar al Box Arcoíris

Durante el capítulo 67 del Desafío The Box , los Súper Humanos reciben el llamado de Andrea Serna, en donde informa que los equipos deberán encontrarse en el Box Arcoíris para enfrentar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo y asegura que actualmente solo hay dos retos activos para el grupo perdedor.

"El premio, empecemos por ahí. Es un desayuno, exquisito, a primera hora, con una compañera inmejorable que es la de Gaby Tafur, así que les aseguro que el espacio va a estar muy agradable, pero además ese equipo que gane tiene acceso total a la ruleta, ¿y ahí qué hay? Plata, muchos más millones y castigos. Quiero anticiparme a algo que ustedes leerán (...) Cargar cosas pesadas y el otro quitar el cien por ciento del dinero al equipo rival. Ya veremos qué sale", dice en medio de la transmisión.

Mira también: Sara y Escudero son exaltados por lo que hicieron en la prueba del Desafío The Box

Posteriormente, indica que como esta prueba definirá a la segunda sentenciada del ciclo, las mujeres son las que deberán dar lo mejor de sí mismas en el terreno de juego para proteger sus cupos en la competencia; por lo que tres Súper Humanas de cada grupo se preparan para presumir sus habilidades físicas.

No te pierdas: Juli y Mai, del Desafío The Box 2023, se besaron en medio de un juego organizado en la casa Beta

Una vez en el Box Arcoíris, las jóvenes empiezan a competir. Pese a las caídas, los golpes y hasta los momentos de tensión que viven en el encuentro deportivo, las desafiantes hacen todo lo posible por ganar. Al final, Beta es el equipo que se queda con el primer y único puesto, dejando a Alpha con sentimientos encontrados.

Publicidad

La noticia cae muy mal en las integrantes de la casa morada, quienes se reúnen al final de la competencia para debatir acerca del rendimiento que tuvieron y para analizar cuáles son esos aspectos que pueden ir trabajando paulatinamente para que no les vuelvan a jugar una mala pasada.

Te puede interesar: Kaboom le reveló a Alpha en el Desafío The Box que tiene un desgarre en el bícep, ¿piensa operarse?



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas

¿Cuál es el premio para los ganadores?

Los ganadores serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?