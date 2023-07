Desafío The Box 2023: Beta le escribió a Guajira sus cualidades en el glúteo para motivarla

Luego de haber recibido el primer chaleco de sentencia del ciclo para las mujeres, Guajira se ha mostrado preocupada por su permanencia en La Ciudad de las Cajas e incluso le ha abierto su corazón a Rapelo. En medio de la transmisión del capítulo 67 del Desafío The Box 2023 , los integrantes de Beta decidieron tener un noble gesto y lograr así subirle un poco el ánimo.

"La idea Guaji es que, como mañana vas a Muerte, nosotros vemos muchas cualidades en ti y escogimos cuatro muy puntuales que sabemos que te van a ser muy útiles en la Muerte. Y las vamos a convertir como para hacer una dinámica en un juego y tienes que adivinar la palabra, la letra", expresan Sara, Juli y Yan en medio de una de las habitaciones de la casa azul.

Mira también: Así fue como Kaboom, del Desafío The Box 2023, inició practicando boxeo y se convirtió en campeón

Rápidamente, los Súper Humanos se disponen a dibujar las letras que conforman palabras sobre el glúteo de su compañera, lo que genera un momento de diversión. Por otro lado, la excapitana de Gamma logra adivinar algunas de las cualidades que intentan darle a conocer para que las siga fortaleciendo en cada una de las competencias.

Publicidad

"Fuerza, valiente", fueron algunas de los términos que logró deducir la desafiante. Luego de hacer una pausa para enviarles mensajes de aliento a los miembros de Alpha que estaban cumpliendo con el castigo, Guajira y sus compañeros se reunieron en la sala de la casa para disfrutar de un divertido juego.

No te pierdas: Bajo la lluvia y sin comer, Alpha cumple el castigo del Desafío The Box: "nos vamos a desmayar"

Básicamente, hicieron un círculo porque debían pasarse un papelito pequeño. Lo curioso de la situación es que tenían que hacerlo únicamente usando sus labios, por lo que se daban una especie de "beso" que estaba siendo separado por la hoja. Durante el juego, Rapelo sorprendió a sus compañeros, pues justo cuando se estaba acercando a Escudero sopló el papel que protegía su boca, lo que hizo pensar a más de uno que iba a besar directamente al otro concursante.

Te puede interesar: Guajira y Mai, del Desafío The Box, sugieren ponerle el chaleco de sentencia a Sara, ¿qué dice Yan?



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?