Byron, del Desafío The Box, le pidió a Alpha que no lo afanara para cumplir con el castigo

Durante el capítulo 67 del Desafío The Box 2023 , Alpha vivió uno de los castigos más fuertes del reality, pues tuvo que cargar enormes piedras a lo largo de un sendero empinado en La Ciudad de las Cajas mientras llovía fuertemente. A pesar de que parecía ser un reto fácil de cumplir, la falta de alimentación a lo largo del ciclo hizo que rápidamente perdieran fuerzas e incluso pensaran en desmayarse.

En un momento determinado, Byron aprovechó para pedirles a sus compañeros que no lo presionaran a cumplir con la meta lo más rápido posible; sin embargo, su comentario no fue bien recibido por los demás miembros de la casa, en especial por Cifuentes, quien le solicitó tener un poco más de empatía con los Súper Humanos que actualmente portan el temido chaleco de sentencia.

"Tengo hasta mañana antes de la muerte, no me vayan a empezar ahorita a afanar", señaló, a lo que la capitana del grupo respondió: "no, oigan a este, tenemos que acabar para nosotros poder descansar".

Posteriormente, Byron aclaró que a lo que se refería es que no podía sonar la otra alarma si no han terminado de transportar las piedras, entonces señaló que tenía bastante tiempo para culminar con su trabajo: "yo veré si termino a las 7 de la mañana", expresó.

Cabe aclarar que actualmente hay tres sentenciados en la casa Alpha y solo una en Beta. Se trata de Sensei, Cifuentes y Ricky, quienes a lo largo de la producción de Caracol Televisión han destacado por su sentido de pertenencia y liderazgo en el grupo morado.

En contraposición, se encuentra Guajira, excapitana de Gamma y ahora integrante de Beta, quien inicialmente pensó en enfrentarse a Aleja, pensó en la posibilidad de competir contra Sara y finalmente sentenció a Cifuentes argumentando que se trataría de una especie de Desafío de Capitanas en el Box Negro.

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

