Cifuentes y Ricky recuerdan sus mejores y peores momentos tras su eliminación del Desafío The Box

Tras una exigente prueba en el Box Negro, al cual llegaron con extremo cansancio luego de cumplir con el castigo de cargar implementos pesados, Cifuentes y Ricky se despiden del Desafío The Box después de ser eliminados en el Desafío a Muerte en el cual se tuvieron que enfrentar a Guajira y Sensei, respectivamente.

Ricky es el primero en comentar sus impresiones tan pronto se enteró de que su compañero de Alpha había logrado completar todos los obstáculos, confirmando que a pesar de las dificultades él no tenía intenciones de irse de la competencia, además recalca que estaba tan concentrado en su objetivo que no se había dado cuenta de que el participante iba a la par de él.

Por otra parte, Cifuentes reconoce que su principal error se dio al momento de la puntería, aunque asegura que se tomó mucha confianza cuando detalló que Guajira aún seguía en la fase de precisión, en lo cual creyó que podría superarla y recuperar toda la ventaja que le había tomado. No obstante, confiesa que sintió que se le había ido un peso de encima, puesto que tenía mucha presión.

Tanto Ricky como Cifuentes aprovechan para enviarles un gran mensaje a los miembros de Alpha que continúan en la Ciudad de las Cajas, a quienes consideran como una parte de su familia, asegurando que creen que tienen todas las capacidades para seguir adelante. Así mismo, les mandan todas las energías para que puedan volver a ganar un Desafío de Sentencia y Hambre.

Aunque este es un momento de tristeza, ya que ninguno de los participantes que están en este punto quiere irse del programa, Ricky hace un recuento de algunos de sus instantes más felices a lo largo de toda esta experiencia, recalcando que lo mejor tuvo lugar en Beta, tal y como: la creación del parqués, las duras noches en Playa Baja, las largas conversaciones, las tomadas de vino con Escudero, entre otras.

Con respecto a Cifuentes, esta desafiante relata el recuerdo más difícil que se lleva de su paso por la Ciudad de las Cajas, el cual sin duda fue este último castigo, el cual no le desearía a nadie: "la gente no se imagina lo empinada que es esa loma, lo pesadas y la cantidad de cosas que eran. La verdad hubo un momento en el que pregunté qué pasaba si no cumplíamos con esto".

Por último, Cifuentes revela que ella considera que La Flaca va a ser la ganadora de esta edición del Desafío The Box, mientras que Ricky se juega todas sus fichas por Yan.

Como cierre de esta entrevista exclusiva, los dos eliminados confiesan cuáles van a ser sus planes, haciendo énfasis en que desean impulsar sus negocios y seguir creciendo como emprendedores, sin descartar volverse creadores de contenido en las redes sociales y seguir viviendo más experiencias alrededor del mundo.