Kaboom debe someterse a chequeos médicos, ¿se descarta una lesión o deberá irse?

Alpha lleva una racha bastante regular, pues desde que inició esta tercera fase del Desafío The Box no han logrado los resultados esperados, pues les ha tocado tener que pasar varios días sin comer, con muchas incomodidades y durante este ciclo ya tienen tres sentenciados de cuatro posibles. No obstante, ahora Kaboom se suma a su lista de preocupaciones.

Los participantes del equipo morado se están viendo expuestos a uno de los castigos más exigentes de lo que va de esta edición del programa, algo que ellos mismos exaltan al mencionar cada uno de los implementos y obstáculos que han tenido que superar durante todo su recorrido, el cual conlleva 42 trayectos individuales.

Te puede interesar: Cifuentes ya conocía a Alexa, del Desafío The Box 2022, antes de ingresar al programa

En medio de esto, Kaboom es llamado por el equipo médico, quienes lo observarán de forma más detallada para determinar si tiene una lesión que no le permita continuar en la Ciudad de las Cajas, algo que no solamente preocupa a los miembros de Alpha, sino que desmotiva al exGamma, quien claramente quiere seguir en la competencia.

Conoce más: Desafío The Box 2023: Beta le escribió a Guajira sus cualidades en el glúteo para motivarla

Mientras que los desafiantes siguen con el castigo, no pueden evitar comentar las facilidades que les habría brindado Kaboom, ya que con su fuerza se estarían evitando tantos trayectos, dado que podrían subir más implementos.

Lee también: Guajira pide perdón a Gamma y Cifuentes le dedica su triunfo en el Desafío The Box a su familia

Publicidad

Finalmente, Kaboom regresa a la casa Alpha para comentarles a sus compañeros que le dieron luz verde para seguir dentro de la competencia, ya que a pesar de que sí tuvo una lesión, esta no es de gravedad, ni se empeorará si continúa desempeñándose en las pruebas.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.Te puede interesar: Sara llora al recibir noticias de sus padres en el Desafío The Box: "no tengo una relación cercana"



¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.