Sara llora al recibir noticias de sus padres en el Desafío The Box: "no tengo una relación cercana"

La anfitriona del Desafío The Box 2023 , Gabriela Tafur, llega a la casa Beta para visitar específicamente a Sara, quien recientemente tuvo la oportunidad de enviarle un paquete a sus padres por haber ganado junto a sus compañeros el Desafío de Sentencia y Bienestar en La Ciudad de las Cajas.

"¿Se acuerdan que ustedes se ganaron bienestar y por esa razón Sara tuvo la posibilidad de enviar una caja a su casa? Pues quiero contarte que ya recibieron tu paquete y te tenemos una respuesta. Vamos a ver qué te enviaron", señala Tafur en medio de la transmisión del capítulo.

Mira también: Sara y Escudero son exaltados por lo que hicieron en la prueba del Desafío The Box

En las pantallas se reproduce un video en el que se logra ver a los padres de la Súper Humana recibiendo la caja en su casa, lo que genera sentimientos encontrados entre la joven, quien asegura que nunca ha tenido una relación estrecha con su familia; sin embargo, aclara que se siente muy emocionada de escuchar esas palabras de aliento para seguir luchando por sus sueños dentro de la competencia.

No te pierdas: Juli y Mai, del Desafío The Box 2023, se besaron en medio de un juego organizado en la casa Beta

"Yo nunca he tenido una relación así cercana con mi familia. Por ejemplo, lo que me dijo mi papá, así fueran poquitas palabras... Yo no cruzo palabras con él, entonces escucharlo y que diga que se siente orgulloso es..." menciona mientras se le entrecorta la voz por el llanto.

Publicidad

Sus compañeros, por otra parte, se apresuran a darle aliento y a mencionar que tiene un gran parecido físico a su padre sobre todo en la parte de la sonrisa. Finalmente, Gabriela Tafur se despide de los desafiantes y les pide que descansen, pues al día siguiente se encontrarán para disfrutar de un maravilloso desayuno en La Ciudad de las Cajas y luego asistirán al Box Negro para ver el Desafío a Muerte.

Te puede interesar: Kaboom le reveló a Alpha en el Desafío The Box que tiene un desgarre en el bícep, ¿piensa operarse?



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?