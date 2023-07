Guajira contó por qué no sentenció a Aleja y Beta recordó que Ricky lleva 14 ciclos sin comer

Justo antes de que sonara la alarma en La Ciudad de las Cajas para que Andrea Serna anunciara la llegada del Desafío a Muerte en el que Cifuentes, Guajira, Ricky y Sensei debían enfrentarse, la casa Beta disfrutó de su premio en compañía de Gabriela Tafur mientras probaban una deliciosa comida en el Club House. En medio de la reunión, la anfitriona aprovechó para preguntarle a la excapitana de Gamma la razón por la que escogió a la líder de Alpha para ir al Box Negro.

"Mira que en principio yo siempre tuve en mi mente a Aleja, pero cuando pensaba y me la imaginaba compitiendo, que ya las tres han ido a muerte, Aleja es la que más rápido define en Muerte, entonces bueno, los escuché a todos y ya como mi corazonada espiritual ya me decía que Cifu", expresó en medio de la transmisión del capítulo.

Posteriormente, la anfitriona les preguntó a los demás Súper Humanos del grupo cómo veían a los hombres de Alpha que darán lo mejor de sí mismos en el terreno de juego, a lo que ellos respondieron que siente que Sensei está un poco más fuerte, pues Ricky se caracterizó por tener una mala racha a lo largo de su paso por La Ciudad de las Cajas.

"Siento que Sensei, además de que ha comido más veces, le da mucho más manejo al tema mental y él no se le tiene miedo a ninguna pista", expresa Guajira.

Cabe aclarar que Alpha recibió un duro golpe luego de perder el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, pues los miembros tuvieron que cargar objetos pesados durante toda la noche. A esto se le suma el hecho de que no habían comido nada durante el ciclo y a que las condiciones climáticas no eran las mejores, pues estaba lloviendo en Tobia, Cundinamarca. A pesar del cansancio, los sentenciados de la casa morada salieron a presumir sus habilidades físicas, al igual que Guajira, pero solo un hombre y una mujer lograron seguir en el reality de los colombianos.

