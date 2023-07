En el Desafío a Muerte se vive una final anticipada y un hombre de Alpha se despide

Tuvo que pasar un puente festivo para que los colombianos pudieran apreciar este aguerrido Desafío a Muerte en el que admirables competidores como Sensei, Ricky, Guajira y Cifuentes se vieron las caras en una nueva prueba en la que no se medirán como capitanes, pues cada uno de ellos representó a su respectiva casa en dicho momento, sino que lo hacen por asegurar su permanencia en el Desafío The Box.

Los dos hombres de Alpha son los primeros en ir a la arena de juego, situación bastante complicada para este equipo en la Ciudad de las Cajas, pues están obligados a despedir a uno de estos dos integrantes, a quienes les prometieron apoyar por igual, dado que no quieren que ninguno de ellos los abandonen.

Una vez en la pista, la diferencia entre Ricky y Sensei en el Desafío a Muerte es bastante mínima y los dos se van rotando la delantera, ya que inicialmente la tiene uno, pero rápidamente el que estaba atrás supera tal diferencia. Es por ello que la parte de la precisión, en la cual deben encajar las pesadas bolas, es donde se define quién es el ganador de este duelo.

Con respecto a las mujeres, quienes presentan una final anticipada, ya que tanto como los desafiantes como los colombianos las veían llegando a la final del Desafío The Box, Guajira y Cifuentes son las protagonistas de un Desafío a Muerte lleno de presión, pues las dos sienten esa obligación de no dejarse ganar.

No obstante, la excapitana de Gamma logra tomar una enorme ventaja, sacando casi media pista de delantera a su rival, aunque nada está escrito en este Box Negro, dado que la miembro de Alpha logra alcanzarla y ponerla a sufrir en la definición.

Finalmente, Ricky y Cifuentes son los participantes que deben despedirse de la Ciudad de las Cajas luego de un apretado Desafío a Muerte, del cual se marchan con la tranquilidad de que pronto verán a sus seres queridos.

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



