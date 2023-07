Capítulo 69 del Desafío The Box 2023: Empieza la recta final del reality de los colombianos 20 Súper Humanos abandonaron La Ciudad de las Cajas y ahora solo quedan 12 en competencia. No te pierdas el Desafío The Box 2023 esta noche a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol.