Sara se muestra inconforme con la distribución que hicieron sus compañeras para enfrentar los Boxes

Gabriela Tafur llega a la casa Beta para felicitar a sus integrantes por haber obtenido el primer puesto durante el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Rojo. Todos los Súper Humanos se reúnen en la mesa y empiezan a conversar acerca de las difíciles decisiones que deberán enfrentar próximamente, pues se avecina la semifinal y con ella la eliminación de varios desafiantes, por lo que el equipo debe sentarse a estudiar muy bien la estrategia que planea llevar a cabo.

En medio del encuentro se produce una inconformidad en Sara debido a las declaraciones que hace Mai, pues Tafur pregunta por el futuro cercano del reality de los colombianos: "¿Han pensado que les va a tocar distribuirse una, una y una?, ¿ya saben más o menos cómo?", señala, de manera que las jóvenes aseguran que Guajira quedó seleccionada para contacto, Juli irá a aire y, aunque Sara pensaba que estaría representando al grupo en el Box Azul, se entera que eso no es del todo verdad.

"No, depende, si la última es agua o tierra, yo voy a la última, dependiendo de lo que sea", dice Mai, a lo que la excapitana de Gamma agrega: "para asegurar Premio y Castigo. Además que es el último chaleco, chicas".

Rápidamente, Tafur se percata de que la noticia no parece agradarle a Sara, de manera que le pregunta si se siente cómoda con la decisión, a lo que ella contesta: "pues toca".

El momento de tensión no termina ahí, pues la anfitriona de la producción recuerda que sí o sí la casa azul recibirá una sentencia para las mujeres. Esto se debe a que solo queda una desafiante en la casa morada, mientras que Beta todavía cuenta con Juli, Sara, Guajira y Mai.

