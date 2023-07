Integrantes de Beta se despiden de sus familiares tras recargar energías en el Desafío The Box

El capítulo 78 del Desafío The Box 2023 inicia en la casa Beta con los integrantes de la escuadra azul recibiendo un nuevo día en compañía de sus madres, hermanas y parejas, pues recibieron esto como un premio al ganar en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Todos comentan cómo pasaron la noche y consideran que recargaron energías y no querían que la noche acabara; es por esto que los desafiantes deciden prepararles el desayuno y en este momento aprovechan para expresarse su amor.

Posteriormente, las invitadas a la casa se encargan de preparar el almuerzo y así sorprenderlos con su sazón. Mientras esto sucede, en Playa Baja el equipo Alpha se lamenta de haber perdido esa prueba y no poder compartir con sus familiares.

Cuando el almuerzo está listo, llega Gabriela Tafur y disfrutan de la comida, pero luego es momento de decir adiós una vez más y se da una emotiva despedida, pues en la noche se vivirá el Desafío a Muerte.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

