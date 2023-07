Desafío The Box: Yan llora al enterarse que ganó una moto y Rapelo le dedica el triunfo

Tan pronto se termina el Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Amarillo, los equipos se dividen para conversar entre sus integrantes cómo fue su desempeño durante el encuentro deportivo. Es justo en ese momento cuando Yan se roba la atención al llorar por haberse ganado junto a sus compañeros una motocicleta para cada uno.

Mai es una de las primeras en recordarle que cada triunfo que ha conseguido dentro de La Ciudad de las Cajas debe dedicárselo a su hija, quien debe sentirse muy orgullosa del papel que ha desempeñado a lo largo de la competencia. Posteriormente Rapelo aprovecha el emotivo momento para decirle que el último esfuerzo que tuvo en la prueba lo hizo para que él pudiera disfrutar del premio.

Andrea Serna se reúne con Alpha y Beta para hablar de algunos momentos puntuales de la competencia y para pedirles a los ganadores que estrenen las motocicletas.

"Uno, mi compañero, María José. La deseaba tanto (la moto), desde que estábamos en casa, cuando la vio, la felicidad fue al máximo; dos, mi hermanito, mi familia; tres, mis compañeros que han querido estar aquí que han luchado por lo que quieren y no se les ha logrado. Se me vino a la cabeza como que 'okey, tú has querido una moto por qué no hacerlo' entonces a la final se me detonó esa furia", señala Rapelo refiriéndose a su motivación durante la competencia.

Serna le pregunta a Yan por el ritual que tuvo Beta antes de salir al terreno de juego, de manera que el Súper Humano aprovecha para agradecerle a la producción de Caracol Televisión por abrirle las puertas para cumplir sus sueños: "solamente quiero agradecerle al Desafío y agradecerle a Dios por eso", finaliza de manera emotiva.

Por último, Mai, Rapelo y Yan se apresuran a subirse a las motocicletas mientras festejan con gritos y aplausos el éxito que tuvieron.

¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box?

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?