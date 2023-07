Rapelo se queja en el Desafío The Box 2023 por el golpe que le dio Kaboom en medio del Box Rojo

Tan pronto se termina el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Rojo, los integrantes de Alpha y Beta se dividen en sus respectivos grupos para hablar acerca del rendimiento que tuvieron en el terreno de juego, es así como Rapelo da a conocer que Kaboom lo golpeó fuertemente mientras se enfrentaban en una de las actividades, por lo que llegó a pensar seriamente que se había lesionado la clavícula o el hombro, pues la hinchazón se apoderó de esta zona de su cuerpo.

"¿Viste que Kaboom es pura fuerza? Más nada, palo brusco, allá me estrelló contra la barra, me dieron ganas como de... decirle ¿quieres jugar? vamos a jugar a eso, le iba a decir, porque y entonces, yo también tengo, me dio mucho rabia", asegura en medio de la transmisión del capítulo. Posteriormente, Guajira aprovecha el tema de conversación para agregar que ella también tuvo un fuerte encuentro con Aleja, quien presumió tener grandes habilidades físicas para esta prueba de contacto.

Las felicitaciones que recibió Aleja por su rendimiento

A pesar de que Alpha perdió la posibilidad de alimentarse adecuadamente durante el ciclo, Byron y Kaboom aprovecharon para felicitar a Aleja por su rendimiento en el Box Rojo, pues tuvo que enfrentar a Guajira, considerada como una de las Súper Humanas más fuertes del reality de los colombianos: "Lo hiciste muy bien, excelente, esa es la Aleja que quiero ver siempre. Aguerrida con Guajira", señala el comunicador social.

Alpha y Beta se reúnen con Andrea Serna para discutir algunos momentos cruciales que ocurrieron durante el Desafío de Sentencia y Hambre, es así como la presentadora recuerda que el equipo azul ahora tendrá la misión de pensar muy bien a qué hombre le pondrán el primer chaleco de sentencia del ciclo, pues la semifinal está cada vez más cerca y los cupos son limitados, por lo que deben empezar a poner en marcha sus mejores estrategias.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?