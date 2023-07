¿Sensei tiene exceso de fuerza?: el desafiante reveló que mandó a su mamá al hospital tras un abrazo

Mientras que la felicidad de unos fue la tristeza de otros, Sensei aprovechó un tiempo en Playa Baja para sincerarse con sus compañeros y hablar un poco de lo ocurrido en el Box Arcoíris del Desafío The Box , en donde a lo lejos pudo ver a su madre mientras él estaba compitiendo.

Inicialmente el capitán de Alpha habló con Byron y Kaboom acerca de lo ocurrido en la pista, haciendo énfasis en que Cifuentes fue quien tomó una mala decisión cuando ganó el Desafío de Capitanas al hacer prevaler los sentimientos frente a la razón, ya que consideró que en este punto de la competencia no se podían cometer este tipo de errores.

A su vez, Sensei exaltó que ella se fue, pero los dejó a ellos sufriendo por causa de sus elecciones y que están a punto de perder a todas las mujeres que hicieron parte de este nuevo Alpha, a pesar de que en su momento ella consideró que habían debilitado a quienes quedaron en Beta.

Por otra parte, el capitán no dejó mencionar la gran baja que tuvieron cuando La Flaca fue eliminada por Aleja en el Box Negro, puesto que recalcó que ella hubiese podido ayudarles a conseguir la victoria en el último Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, dado que tenía una gran habilidad en el Box Arcoíris y no se hubiese desconcentrado ante la situación.

Tras toda esta conversación con respecto a la prueba, Sensei y sus compañeros empezaron a escuchar la gran algarabía que había en la casa Beta ya que en dicho momento llegaron todos los familiares y los participantes de este equipo, por lo cual quiso traer a colación algunas historias con su madre, quien es la mujer más importante en su vida.

Inicialmente, este participante le contó a Kaboom, pues los otros dos miembros de Alpha ya estaban acostados, que muchas veces ella lo tomaba de la mano y le decía 'mi amor' mientras que iban por la calla, ante lo cual, en medio de risas, él le pedía que no lo hiciera, ya que la gente iba a creer que ella era su novia.

Sin embargo, la historia que más llamó la atención fue cuando comentó que tuvo un exceso de fuerza y amor al reencontrarse con ella y tuvo un pequeño quebranto de salud: "una vez, de la emoción, cogí y la abracé tan duro que la mandé para el hospital porque quedó desgonzada".

En medio de la sorpresa de Kaboom, Sensei finalizó al decir: "yo creo que por eso no ganamos, porque donde yo la abrace vuelve para el hospital del abrazo que le meto".