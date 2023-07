Byron no tuvo pelos en la lengua para decirle a Aleja lo que pensaba de ella en el Box Arcoíris

En este punto de la competencia los participantes del Desafío The Box 2023 llevan largos días en la Ciudad de las Cajas, sin contacto alguno con el mundo exterior, por lo cual están alejados de sus familiares y sus seres queridos, algo que con el paso del tiempo y la exigencia de las pruebas les ha pesado mucho más, causando que Byron no se pudiese callar frente a Aleja y su rendimiento.

Finalmente se disputó el último Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, en el que una de las personas más importantes para cada uno de los desafiantes fue espectador en el Box Arcoíris, en donde pudieron alentar a quienes estaban atravesando la pista de aire y de esta manera motivarlos a que fueran los ganadores, ya que solo así iban a poder compartir tiempo juntos.

A pesar de la tensión y las ansias que causó el estar enfrentando cada uno de estos obstáculos frente a sus familiares, tanto los miembros de Beta como de Alpha se esforzaron al máximo para no perder esta oportunidad a puertas de las Semifinales de la competencia.

Por su parte, Byron y Sensei cumplieron la tarea de hacer la prueba de forma eficiente y rápida, pues lograron obtener una gran ventaja ante Beta, quienes tan solo habían logrado que Juli cruzase la meta final, ya que Rapelo se había caído en dos intentos.

No obstante, la piedra en el camino de Alpha fue Aleja, quien nunca pudo terminar la pista, dado que no solamente se cayó, sino que no sentía la fuerza necesaria en sus brazos para mantenerse firmemente y hacer nuevamente el recorrido, puesto que solo llegó hasta el punto de definición, en donde tuvo de frente a su madre.

Beta fue el ganador del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, lo que hizo que ni Byron, ni Sensei, ni Aleja ni mucho menos Kaboom pudiesen ver a sus familiares, lo cual llenó de frustración y tristeza a los participantes del equipo morado, pues tenían ansias de estar con sus madres.

Mientras que estaba en las gradas, Sensei solamente repetía que si La Flaca se hubiese quedado el resultado fuese otro, preguntándose por qué tuvo que ser eliminada. No obstante, la cereza en el pastel la puso Byron cuando en el análisis de lo ocurrido le dijo a Aleja que: "se acabó el Desafío y no pudiste pasar nunca una de aire", sumando una cara de decepción.

Estas palabras hicieron que los fanáticos del Desafío The Box 2023 reaccionaran con memes y opiniones sobre lo ocurrido, pues muchos se mostraron de acuerdo por lo dicho por Byron.

Byron se la cantó clarita a Aleja: Se acabó el desafío y nunca pudiste pasar una pista de aire... #DesafioTheBox pic.twitter.com/x8qRQMQEEL — Anita Arcila (@Anita_ArcilaR) July 18, 2023

Byron le dijo aleja lo que todo Colombia piensa

Se acabó el desafío y nunca pasó una prueba de aire #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/IGLiOuFSqz — Andre (@Andreacajiao21) July 18, 2023

Byron a aleja: Se acabo el desafío y nunca pudiste pasar una prueba de aire.

Jajjajaa #DesafioTheBox #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/XqdwYA7nA9 — Drus (@UnTalDrus) July 18, 2023

