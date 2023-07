Rapelo y Mai revelan cuál es el mejor y el peor recuerdo que se llevan del Desafío The Box 2023 Los dos eliminados que no pudieron asegurar su cupo en la Semifinal, Mai y Rapelo, revelaron en entrevista con CaracolTv.com qué significó para ellos haber estado en el Desafío The Box, y los planes que tienen en sus vidas.