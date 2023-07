Aleja reveló que su abuela es fan del Desafío The Box, pero que no quería que entrara al reality

Justo después de haber pasado una noche en Playa Baja, Aleja se sinceró con Byron en el Desafío The Box 2023 y le contó algunos de los comentarios que recibió por parte de su familia antes de ingresar a La Ciudad de las Cajas. Aunque mencionó que su abuela es una fanática empedernida de la producción, le pidió varias veces que pensara si deseaba entrar al reality o no.

"Mi abuela es fan número uno del Desafío, incluso, ella me dijo que no, que lo pensara bien y yo 'abuela, yo voy'. 'Ay, mamita, no, ¿seguro?'" expresó en medio de la transmisión del capítulo, de manera que a Byron le causó un poco de risa la forma en que los seres queridos de la Súper Humana intentaban hacerla cambiar de opinión para velar por su bienestar.

Posteriormente, la joven reveló que su mamá no tenía puestas las esperanzas en ella, pues creía que regresaría a la casa un par de días después, considerando que la competencia iba a estar muy reñida.

"Y mi mamá me dijo 'no quiero verla a los ocho días acá', no me tenía fe. Que a los ocho días me iba a ver allá y ay, cuando le diga 'no, mamá, llegué a la Semifinal'", expresó con un tono de voz orgulloso por el desempeño que ha tenido dentro de esta zona de Tobia, Cundinamarca.

La participación de Aleja dentro de la producción ha sido una de las más comentadas, pues mientras algunos participantes como Guajira aseguran que ella no ha hecho mucho mérito para avanzar en competencia y hasta señalan que ha tenido varios errores dentro del terreno de juego, otros desafiantes como Sara le han dado ánimos para no dejarse vencer por los malos comentarios y seguir superándose a sí misma en cada uno de los encuentros deportivos.

Pese a que Aleja no entró al Desafío The Box 2023 representando a Alpha, sí se convirtió en la última mujer de la casa morada en representar al grupo, de manera que mientras en Beta las cuatro mujeres sortean a qué pruebas irán, ella ha permanecido firme junto a sus compañeros.

