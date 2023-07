Durante esta edición del Desafío The Box 2023 , Sensei se ha convertido en un líder y alguien digno de admirar por parte de todos los participantes de la Ciudad de las Cajas, no solamente con quienes han estado con él en Alpha, sino para los que elogian su forma de competir y, principalmente, su personalidad, dado que no ha tenido problemas y ha demostrado ser muy respetuoso.

A su vez, su manera de ver la rivalidad entre cada uno de los equipos ha sido un ejemplo, ya que hace que esta quede solo en los boxes, pues fuera de ellos ve a todos como sus iguales y apoya a quien sea necesario, además de alegrarse de los logros de los demás, aunque eso implique que él deba pasar por incomodidades.

Todo esto ha hecho que Sensei sea un referente para los desafiantes, quienes también le han demostrado respeto por causa de su historia de vida y su forma de salir adelante, ya que a pesar de que es un constante viajero también ha pasado por fuertes dificultades.

Ante esto, el capitán de Alpha decidió contarle a Kaboom la razón por la cual no trabaja en ninguna empresa: "hace muchos años dije 'quiero ser independiente' y me ha tocado duro, pero no me ha gustado trabajarle casi a nadie".

Su compañero en Alpha expresó que lo importante es que esté bien y tenga una estabilidad con las labores que desempeñe, ante lo cual Sensei exaltó que: "he trabajado en otros países para recoger plata y si se me da la oportunidad me voy y ahorro. Obvio, en otros lugares a uno le toca duro, pero ahorro y ahí voy".

Por esta razón y lleno de curiosidad por conocer más de su compañero, Kaboom le pregunta al desafiante por aquello que ha sido lo más difícil de laborar fuera del país, haciendo que él respondiera que: "cuando llegué a Panamá me tocaba desempeñarme en construcción en pleno sol y día y noche, porque entre más tiempo usted se quedara más le pagaban".

"También trabajé limpiando toda la cañería de Donald Trump y luego el parqueadero, de ahí me fui para ser mesero, fui hasta bartender. Aprendí a pintar metrobuses, he hecho de todo", añadió el capitán de la escuadra morada.

Al escuchar el relato de Sensei, quien estaba también aprovechando el tiempo para hacer un poco de pesas y entrenar, Kaboom le afirmó que él se sentía identificado, pues el también era un 'todero', quien se le mide a cualquier tipo de trabajo, teniendo la capacidad de dar lo mejor de sí.