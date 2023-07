Una prueba de contacto genera inconformidad entre los integrantes de Beta en el Desafío The Box 2023

La alarma suena en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna aparece en las pantallas para anunciar la llegada del último Desafío de Sentencia y Hambre, para el cual cita a dos hombres y una mujer por grupo en el Box Rojo. Una vez todos se encuentran en el terreno de juego, la presentadora da a conocer las indicaciones de la prueba, que se caracteriza por dividir opiniones entre los competidores ya que permite el contacto físico durante el encuentro deportivo.

"En esta prueba saldrán a la pista los jugadores requeridos y una vez el juez dé la indicación, los Súper Humanos irán al inicio y esperarán la caída de los balones, el objetivo es llevar uno al inicio de la pista y embocarlo en la cesta marcada para cada equipo. Si el balón sale del espacio demarcado, se juega de nuevo. Ganará el equipo que logre anotar primero nueve puntos", explica Serna en medio de la transmisión del capítulo.

Durante la prueba se presentan varios inconvenientes con los participantes, pues Kaboom le propina un fuerte golpe a Rapelo que lo hace chocar contra una de las cuerdas divisorias del Box Rojo. Por su parte, Aleja empuja fuertemente a Guajira, ocasionando un poco de enemistad. Pese a que todos deciden hacer las paces lo más pronto posible, el sentimiento de molestia perdura entre los que recibieron el golpe, quienes no dudan en hablar sobre el tema cuando termina la actividad.

Al final, Beta logra coronarse como el ganador de la prueba; de esta forma, los participantes no solo se quedan con toda la comida del ciclo, sino también con la posibilidad de escoger al primer hombre que será sentenciado a Muerte durante esta etapa.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



