Aleja se molesta por un comentario que dice Juli cuando le entrega el chaleco en el Desafío The Box

Los integrantes de Beta se reúnen en su casa para debatir a quién le enviarán el chaleco de sentencia. Aunque la decisión es muy sencilla de tomar porque solo queda Aleja como representante de Alpha, los Súper Humanos se toman el tiempo para escoger quién será el emisario, pues la mayoría no quiere ir a llevar las malas noticias al equipo adversario.

Es de esta forma como Juli queda designada para tal tarea. Al llegar a la casa, le da unas palabras de aliento a la competidora que parecen causar un poco de molestia: "Buenas noches. Bueno, como ya saben, no tenemos más opciones, el chaleco va para ti, sabes que estamos a un paso de esa Semifinal, así que de mi parte quiero decirte que con toda, en la última Muerte demostraste que eres súper fuerte, o sea, en serio tienes todas las capacidades y me justaría que estuvieras en la Semifinal".

La joven, por su parte, se pone el chaleco de sentencia con ayuda de la líder de Beta y, tan pronto cuando ella se va de la propiedad, le dice a sus compañeros: "¿En la última Muerte demostraste? Yo en todas he demostrado", dice un poco molesta.



Malas noticias para Alpha

Gabriela Tafur llega a la casa morada para cobrar el pago del arriendo, pero, al ver que los concursantes no tienen dinero suficiente para pasar la noche en la casa, les pide que empaquen sus pertenencias y se vayan rumbo a Playa Baja.

Antes de que todos abandonen la propiedad, la anfitriona hace un pequeño ritual que consiste en clavar dos cuchillos en la tierra para que esto haga que el cielo se mantenga despejado durante toda la noche, lo que llena un poco de esperanza a los participantes, quienes se preparan para pasar días incómodos y bastantes fríos en Tobia, Cundinamarca.



¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box

Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.Te puede interesar: Una prueba de contacto genera inconformidad entre los integrantes de Beta en el Desafío The Box 2023



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



