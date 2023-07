El equipo que gane el último Desafío de Sentencia y Servicios recibirá una moto para cada integrante

La alarma suena en La Ciudad de las Cajas y Andrea Serna parece en las pantallas para anunciar el Desafío de Sentencia y Servicios, que incluye también la correspondencia para alguno de los integrantes del grupo ganador. Sin embargo, la presentadora se roba toda la atención al dar a conocer una actualización en la competencia.

Se trata del hecho de que los Súper Humanos tendrán la posibilidad de competir para ganarse una moto. Tan pronto cuando les pide a los participantes que se acerquen a la entrada de sus casas para ver la calidad del vehículo, ellos no evitan mencionar que deben darla toda en el terreno de juego para obtener el primer lugar.

"Como pueden ver desafiantes incluimos el servicio de transporte. Bueno Aleja, tú ni hablar porque sientes un encanto único por las motos, ¿qué tal?", pregunta Serna a lo que ella contesta: "está espectacular y si hablamos de máquinas digamos que ellos la han dado toda porque va de la mano de con muchísimas motos de alto cilindraje".

La presentadora, por último cita a dos hombres y una mujer al Box Amarillo para definir de una vez por todas quiénes son los que se llevarán dicho regalo para sus casas.

Luego de poner a prueba habilidades como la resistencia, la fuerza y el trabajo en equipo, Beta logra coronarse como campeón del encuentro deportivo por una pequeña diferencia de Alpha. Las reacciones por parte de los participantes no se hacen esperar, pues mientras la casa azul llora de felicidad porque van a sorprender a su familia con sus nuevas adquisiciones, en Alpha se lamentan por los errores que llegaron a cometer dentro del circuito.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.Te puede interesar: Una prueba de contacto genera inconformidad entre los integrantes de Beta en el Desafío The Box 2023



