Yan recibe la correspondencia en el Desafío The Box y les presenta su familia a sus compañeros

Uno de los momentos más emotivos del capítulo 75 del Desafío The Box 2023 es cuando Yan recibe la correspondencia en la puerta de Beta luego de que el equipo haya ganado el Desafío de Sentencia y Servicios que se llevó a cabo en el Box Amarillo y en el cuál, además, compitieron para quedarse con una moto para cada concursante.

Tan pronto cuando abre la caja, que lleva en el interior cartas y manualidades elaboradas por sus seres queridos, Yan no puede contener las lágrimas, lo que claramente genera nostalgia entre sus compañeros que permanecen atentos mientras lo apoyan a seguir destapando los obsequios que le han enviado.

"Esta es de mi hermana. Siempre que hace fríjoles, ella me guarda. Dice 'mi flaco, que Dios te bendiga, eres un hombre guerrero dispuesto a luchar por tus sueños, te amo manito' (...) Esta es de mi negra... No, yo ya he llorado mucho hoy. Dice 'mi loco, no se imagina la felicidad tan inmensa que sentí al tener la oportunidad de enviarte una carta (...) Todos te extrañamos mucho, la niña todos los días me lo pregunta y me dice que cuántos días faltan para que llegue el papá'", lee con vos nostálgica.

Posteriormente, la producción llama la atención de Yan al reproducir en la pantalla de la casa un video que tiene como protagonistas a todos los integrantes de su familia, quienes le envían mensaje de aliento para seguir demostrando sus habilidades físicas en el terreno de juego y lograr avanzar lo más cerca que se pueda a la final del reality de los colombianos.

Finalmente, Yan recibe abrazos de cada uno de sus colegas dentro del equipo en La Ciudad de las Cajas y le agradece a Dios por haber tenido la posibilidad de volver a recibir noticias de su gente, pues es una recarga de energía que sin duda lo ayudará a seguir exponiendo su potencial.

