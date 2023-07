Juli lloró al contarle a su hermana sobre su lesión en la pierna: “me duele y me arde bastante”

Beta logró recargar energías gracias a la visita de sus familiares en La Ciudad de Las Cajas , y durante el tiempo que compartieron juntos algunos aprovecharon para abrir su corazón y expresar aquello que estaban reprimiendo, tal como lo hizo Juli , quien no pudo contenerse más y lloró al contarle a su hermana Valeria que una lesión en la pierna la tiene preocupada.

Esto sucedió antes de compartir un desayuno especial que prepararon los integrantes de la escuadra azul, pues la capitana del equipo se sentó con su familiar cerca de la piscina y entre lágrimas dijo:

“Yo quiero darla toda, pero es como que aún me duele bastante la pierna. Y yo pienso que obviamente se va a poder, pero no sé, me da rabia. Yo no me enfoco en eso, pero me duele y me arde bastante la herida. Igual las cosas de Dios son perfectas”.

Ante esto, y al ver a su hermana bastante afectada y con temor de que esto la afecte para las pruebas restantes, Valeria Tovar, quien también es modelo, le dio palabras de ánimo para que se mentalizara en llegar a la final y así cumplir uno de sus más grandes sueños.

Valeria Tovar le dijo: “Usted sabe que es demasiado guerrera y lo lleva en la sangre, esto no es nada, no se enfoque en eso y suelte lo que tenga que soltar. Todo tiene un propósito, cuando usted termine esa prueba y esté en la final, ahí podrá respirar y llorar todo lo que quiera”.

Finalmente, se dieron un abrazo y pasaron al comedor para disfrutar del desayuno especial que prepararon los Súper Humanos antes de despedirse de sus familiares, pues en la noche se viviría el Desafío a Muerte .

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.