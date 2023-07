Conoce a Juan Esteban Jaramillo, el novio de Juli, participante del Desafío The Box 2023

Desde que inició el Desafío The Box 2023 una de las participantes que más ha dado de qué hablar es Juli, modelo que empezó integrando a Alpha, pero que posteriormente se convirtió en la capitana de Beta. La joven ha destacado no solo por su carisma y empeño en cada una de las pruebas, sino también por su indudable atractivo físico.

A través de redes sociales, Juli comparte fotografías de su estilo de vida saludable y también de lo lejos que la ha llevado su cuerpo en los concursos de fisicoculturismo. Sin embargo, una de las facetas que más llaman la atención de su vida es como novia, pues sostiene una relación con Juan Esteban Jaramillo, a quien no duda en presumir en el reality de los colombianos.

Pese a que en su cuenta de Instagram, solo aparece pública un par de instantáneas en donde se les ve juntos, el joven tiene anclada una imagen junto a ella en su respectivo perfil. Según la información que ha compartido en la plataforma, Jaramillo es un tatuador que se encuentra estudiando psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Durante su paso por la producción de Caracol Televisión, Juli no ha ocultado que se encuentra en una relación formal y que no ve la hora de que se termine la competencia para reunirse con sus seres queridos y con su novio. De hecho, cuando recibió la correspondencia luego de ganar en Beta un Desafío de Sentencia y Servicios, la Súper Humana le presentó su familia a todos sus compañeros.

Cabe aclarar que Juli ha tenido una relación muy cercana con Rapelo dentro de La Ciudad de las Cajas, incluso en alguna oportunidad llegaron a apostar una cadena de oro una vez estuvieran fuera de Tobia, Cundinamarca, si llegaban a tener algún tipo de problema con sus respectivas parejas.

Los desafiantes han sido captados en escenas bastante comprometedoras; sin embargo, ellos continúan firmes diciendo que sus relaciones son de las más solidas que han tenido en sus vidas.



