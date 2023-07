Así se veía Aleja, del Desafío The Box 2023, años atrás cuando todavía no hacía ejercicio

Alejandra Martínez, más conocida como Aleja en La Ciudad de las Cajas , es una de las participantes que ha logrado llegar a la Semifinal del Desafío The Box 2023 gracias a su perseverancia y a la forma en que enfrenta cada una de las pruebas. La Súper Humana constantemente comparte contenido acerca del estilo de vida fitness que ha emprendido desde hace varios años; sin embargo, lo que más genera curiosidad entre sus seguidores es saber cómo lucía antes de dedicarse al ejercicio.

A través de su cuenta oficial de Tik Tok, donde recoge más de 600 mil seguidores, la joven dejó ver su gran cambio físico. Siguiendo una tendencia de la plataforma en la que reproducen la canción 'Créeme' interpretada por Karol G y Maluma y van mostrando el antes y el después de los internautas, Aleja expuso cómo se veía hace varios años, cuando todavía no era una apasionada por el ejercicio y tampoco por tener una alimentación adecuada que aporte los nutrientes necesarios para el organismo.

Mira también: Sara, del Desafío The Box, lloró al leer un mensaje en el que su padre le pidió perdón

"X: Tienes buena genética. Yo: Si tú supieras cómo me duele el proceso..." es parte de la descripción que se puede leer en el clip. En el post se logra ver a la desafiante cuando era más joven con un crop top de flores y un short de jean; no obstante, lo que en realidad destaca de la composición es que tiene una contextura delgada y que ninguno de sus músculos se encuentran marcados como sí lo están actualmente.

No te pierdas: Rapelo y Mai revelaron cuál es el mejor y el peor recuerdo que se llevan del Desafío The Box 2023

La publicación ya recoge más de 22 mil me gusta en la red social y varios guardados; sin embargo, Aleja tomó la decisión de desactivar los comentarios para evitar recibir mensajes negativos respecto a su apariencia física.

Te puede interesar: La madre de Kaboom, del Desafío The Box, puso a llorar a los colombianos: mira las reacciones



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



Publicidad