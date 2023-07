Karol G le dejó coqueto comentario a Feid en redes, ¡ya no ocultan su amor!

Karol G es una de las cantantes colombianas más comentadas, mientras que Feid pasa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional y sus seguidores en redes sociales aumentan día a día, los dos han dado mucho de qué hablar por su supuesta relación.

Los rumores empezaron hace más de un año después de un concierto en el que los dos bailaron de manera muy sensual, desde entonces, los internautas empezaron a comentar que harían buena pareja y descubrieron que había varias casualidades en sus publicaciones.

Los fondos de sus fotografías, la ropa, las gafas, varios elementos salían tanto en las redes de la ‘Bichota’, como en las del paisa. Sin embargo, todos los comentarios crecieron mucho más cuando en una entrevista, el cantante mostró que su fondo de pantalla era ella.

Poco a poco han dado pistas sobre su romance y parece que ya no esconden más lo que hay entre ellos. En las últimas semanas las publicaciones se han hecho más recientes y con una foto de los dos tomados de la mano antes de un concierto de él parece que confirmaron lo que sus seguidores pensaban.

La instantánea se convirtió en tendencia y en redes sociales están atentos a cada pequeño detalle de la pareja, quienes esta semana han sido tendencia nuevamente, pues ya no ocultan su romance y ella aprovechó sus redes sociales para presumirlo.

Y es que Karol G no dudó en dejarle un comentario a Feid en sus fotografías más recientes de Instagram. “Esas fotos tan ricas y la distancia no combinan, mor”, escribió en público en la cuenta del cantante, mientras que él no se quedó atrás y también le respondió.

“Reina mi amor, yo te extraño bebé”, le dijo el ‘Ferxxo’, lo que emocionó a sus seguidores y que rápidamente se convirtió en tendencia, pues hay miles de personas que están emocionadas por la relación entre los cantantes.

Recordemos que los dos están pasando por los mejores momentos de sus carreras y ella pronto iniciará su nueva gira, por eso en los últimos días anunció el lanzamiento de su nueva canción ‘S91’ que ha tenido buenas reacciones.