Karol G y Feid son fotografiados mientras caminan tomados de la mano ¿romance confirmado?

En las últimas semanas la cantante paisa Karol G ha dado mucho de qué hablar en las plataformas digitales no solo por los éxitos que ha alcanzado en su carrera musical, sino también por el comportamiento de su expareja Anuel AA , quien ha intentado llamar su atención con diferentes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram y hasta con indirectas lanzadas en medio de sus conciertos.

Muchos son los rumores que señalan que 'La Bichota' podría tener una relación con el también cantante Feid ; sin embargo, nada ha sido confimado. Lo cierto es que recientemente, los colombianos revolucionaron toda Internet luego de que fueran fotografiados llegando a un concierto del intérprete de canciones como 'Yandel 150', 'Normal' y 'Ultra solo' tomados de la mano.

En las imágenes se les logra ver de una forma muy cercana, sonriendo y mirándose fijamente mientras caminan en dirección al backstage del lugar donde se lleva a cabo el evento musical. Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues aseguraron que esta sería la confirmación de un supuesto romance que están sosteniendo desde hace ya varios meses, pero que no han querido hacer público todavía.

"¡Parce! No me había alegrado tanto de ver unas fotos", "hermosos y lo mejor es que todos llegan apoyando a Feid con el color verde, Karol y los suegros 💚💚", "ahora sale Anuel diciendo que a veces no te cambian por alguien mejor ni por algo más rico", "ese cuerpazo de La Bichota 🤤", "no la embarres Feid, es lo único que te pido", "ahora Anuel saca otra canción. Shakira versión hombre 😂", "ella es tan hermosa, nunca entenderé por qué le gustan los feos, ni para decir que porque la quieren porque el otro maluco de Anuel bien que le puso los cachos 🤦‍♀️", son algunos de los mensajes que se destacan en redes sociales.

Por el momento, ninguno de los dos ha hecho ninguna publicación en sus perfiles oficiales y tampoco han dado declaraciones al respecto. Sus seguidores, por otra parte, están a la espera de saber si Anuel AA hará algún tipo de comentario al respecto.