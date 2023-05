Así se veía Karol G a los 19 años cuando cantaba desde su habitación en Medellín

Karol G está pasando por el mejor momento de su vida profesional, prueba de ello es que Alicia Keys la invitó a su concierto en Bogotá, además está cerca de iniciar su nueva gira y todas sus canciones se convierten en éxitos mundiales.

Su aparición junto a la intérprete de ‘No One’ sorprendió a muchos y se convirtió en noticia, pues hay quienes afirman que es una de las pocas artistas colombianas que ha podido lograr algo así y es un hecho sin precedentes.

La cantante, originaria de Medellín es un referente femenino en el género urbano y en redes sociales tiene cada vez más seguidores de muchos lugares del mundo. No obstante, en cada oportunidad que tiene recuerda sus raíces, el país y la ciudad que la vieron nacer.

Durante los últimos días, ha dado mucho de qué hablar debido a la polémica en la que está inmersa gracias a su expareja Anuel AA, quien la ha mencionado en conciertos y publicaciones, además de enviarle mensajes a Feid, quien, se dice, sería su pareja actual.

Por el momento ella no ha respondido a ninguno de estos detalles, pues parece que está más concentrada que nunca en su carrera. En los últimos meses ha hecho colaboraciones con artistas de la talla de Shakira, Sean Paul, Romeo Santos, Quevedo, entre otros.

Gracias a su presentación con la estadounidense, internautas han recordado algunos de los videos que la paisa subía a su cuenta de YouTube hace más de 13 años, cuando aún no era famosa, pero ya demostraba su pasión por la música y su talento para el canto.

En uno de ellos, la intérprete de ‘Mañana será bonito’ aparece cantando ‘Try sleeping with a broken heart’ de Alicia Keys, mientras que en otros hace covers de Lauryn Hill como ‘Can't take my eyes off of you’ y ‘killing me softly’.

Los videos fueron filmados cuando Karol G tenía tan solo 19 años, ahora tiene 32, el fondo es su propia habitación, allí se ven algunos de sus muñecos de peluche, su televisor y otros elementos con los que decoraba.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos admiran sus inicios, asegurando que siempre ha cantado muy bien y halagando su gusto por la música . Mientras que otros esperan que en el futuro haga alguna canción similar a estas.