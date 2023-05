Karol G cumplió su sueño al ser invitada por Alicia Keys a su concierto

El jueves 11 de mayo, la cantante Alicia Keys concedió su primer concierto en Colombia, donde realizó un recorrido por sus éxitos musicales e invitó al escenario a la paisa Karol G .

El mágico momento sucedió cuando Alicia estaba interpretando una de sus canciones más conocidas 'No one', lo que los fans no esperaban era que le daría la bienvenida a la colombiana: "Señoras y señores démosle la bienvenida a mi hermana, Karol G".

La intérprete de 'Provenza' llegó al escenario para acompañarla a dueto, cantando el tema tanto en inglés como en español. Los asistentes no dudaron en emocionarse por ver a la artista acompañando a Keys, lo que sería un logro más en su carrera.

Minutos más tarde cantó su sencillo 'Mientras me curo del cora', para finalizar su aparición, luego le agradeció por permitirle cumplir uno de sus mayores sueños y animó al público para continuar con el espectáculo.

En medio de la invitación, la artista confesó que su colega había probado un plato típico de Colombia: "Ella me dijo que había comido chicharrón por primera vez", a lo que Alicia afirmó mientras se reía.

Las redes sociales explotaron con el inesperado momento, quienes recordaron que hace más de 13 años la intérprete de 'Provenza' realizaba covers de los temas de Alicia.

Aunque Karol G no fue la única colombiana invitada al escenario, dado que Goyo fue la encargada del acto de apertura. Esta sería una iniciativa de la intérprete de 'Girls on fire' para darle voz a las mujeres talentosas de la industria musical.

La intérprete de 'Gatúbela' sigue escalando en lo más alto de su carrera musical, siendo un referente importante en el género urbano y recibiendo el reconocimiento en uno de los premios más importantes de la música latina.

El 20 de abril de 2023 tuvo lugar la celebración de los premios Latin American Music Awards en el MGM Gran Arena en Las Vegas, donde la artista obtuvo ocho galardones, siendo ganadora en todas las categorías en las que había sido postulada.

Karol G obtuvo: 'Artista del año', 'Artista Streaming del año', 'Mejor artista - urbano', 'Mejor gira del año', gracias a su '$trip Love Tour', y 'Mejor canción pop' con su sencillo 'Provenza'. Aunque la colombiana no pudo estar presente para celebrar los premios, Becky G fue en representación de ella.