Yailin La Más Viral habría reaccionado a la dedicatoria de Anuel AA para Karol G

Yailin La Más Viral y Anuel AA se conocieron luego de que el artista le dio varios likes en sus fotografías, tiempo después comenzaron a salir y en julio de 2022 dieron el 'Sí' en una boda civil, tras solo llevar siete meses juntos, fruto de la relación tuvieron a su bebé llamada Cattleya.

Sin embargo, luego del nacimiento de su hija, el cantante dio a conocer por sus redes sociales que ambos tomaron la decisión de separarse en febrero de 2023. Desde entonces al puertorriqueño se le ha involucrado con Karol G.

El intérprete de 'Secreto' o 'Hipócrita' ha estado muy presente en redes sociales debido a las indirectas que ha lanzado para su exnovia Karol G , debido a los rumores de que la colombiana tendría una relación con el también cantante Feid .

Anuel AA lanzó su reciente canción ‘Más rica que ayer' donde hizo un cambio a su letra mencionando a la supuesta pareja: "Será que Feid la dejó?" y también se refirió al tatuaje que tiene con la paisa en uno de sus conciertos en Miami.

"Yo ya ni estoy con Karol G, pero el tatuaje no me lo he borrado": expresó el cantante mostrando su espalda. Sin embargo, la más reciente indirecta sucedió el 4 de mayo cuando en su cuenta de Instagram el reguetonero mencionó a su expareja.

El puertorriqueño estrenó su canción 'Mejor que yo' en compañía de Dj Luian y Mambo Kingz; en su cuenta de Instagram publicó un fragmento del videoclip y etiquetó a la intérprete de 'Tusa'.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar y más que todo por aquellos que estaban preocupados por la reacción de Yailin La Más Viral, quien está en sus primeros meses de ser madre.

La dominicana horas después del lanzamiento de la canción, usó su perfil de Instagram para publicar una fotografía donde se podía ver que estaba en la clínica debido a que en su mano se le podía ver con vendas y tubos de canalización hospitalaria.

Aunque por el momento Yailin no ha dicho nada al respecto sobre el nuevo sencillo de Anuel AA, sus fanáticos especulan que ella no habría tenido una buena reacción. La colombiana Karol G tampoco se ha pronunciado o comentado la situación.