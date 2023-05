Yailin La Más Viral hizo referencia a Karol G por medio de una indirecta

Yailin La Más Viral y Anuel AA iniciaron su relación en el año 2022, después de varios meses juntos decidieron casarse por lo legal en julio de dicho año, como fruto de su relación nació su bebé llamada Cattleya.

Sin embargo, en febrero de 2023 el artista dio a conocer la noticia de que ya no estaba junto a la madre de su hija, desde entonces, Anuel ha estado presente en redes sociales debido a las indirectas que ha lanzado para su exnovia Karol G .

Te puede interesar: ¿Yailin tiene depresión? La expareja de Anuel AA preocupó a sus seguidores a pocos días de dar a luz

El puertorriqueño estrenó su más reciente canción 'Mejor que yo' en compañía de Dj Luian y Mambo Kingz, donde por medio de su cuenta de Instagram, publicó un fragmento del videoclip, mencionando a la intérprete de 'Provenza'.

Enseguida los seguidores de Yailin se preocuparon por la reacción de la artista, aunque ella no se había pronunciado al respecto, el 10 de mayo decidió usar su cuenta personal de Instagram para enviar un mensaje.

Publicidad

La dominicana publicó una fotografía donde se puede ver en un estudio de grabación usando un outfit de color negro y gafas de sol, pero lo que llamó la atención fue el pie de foto: "Mañana será bonito".

Los internautas no dudaron en especular en que se trataría de un comentario dirigido a la colombiana Karol G, dado que, ese es el nombre de su último álbum discográfico: "Ni televisa se atrevió a tanto, qué novelón", "Insisto, el único que no está facturando es Piqué", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Aunque la intérprete de 'Gatúbela''y 'Gucci los paños' no se ha querido pronunciar ante el tema, su expareja Anuel AA sí la sigue mencionando en conciertos y entrevistas. Esto ocurrió cuando en medio de uno de sus shows mostró el tatuaje que tiene con ella.

Publicidad

"Yo ya ni estoy con Karol G, pero el tatuaje no me lo he borrado": expresó el cantante mostrando su espalda. También hizo referencia a la que sería la actual pareja de la paisa, el artista Feid.

Conoce más: Yailin 'La Más Viral' lanzó una canción y los internautas creen que hace referencia a Karol G

En medio del espectáculo el puertorriqueño estaba cantando su colaboración con Maluma llamada 'Más rica que ayer', donde en un momento cambió la letra y añadió: "Dice que esto queda entre nosotros, muchos corazones rotos... ¿será que Feid la dejó?', reacción que causó revuelo entre los asistentes.