Robert De Niro anuncia que es padre nuevamente, a sus casi 80 años, conoce aquí los detalles

Robert De Niro se encontraba en una gira de medios, promocionando su nueva película llamada 'About my Father', donde concedió una serie de entrevistas y habló sobre la crianza de sus hijos.

En medio de una charla con el programa Entertainment Tonight Canadá, Robert reveló lo importante que es hacer todo por el bien de sus hijos: "No hay forma de evitarlo con los niños, no me gusta tener que establecer la ley y cosas así, pero, a veces, simplemente, no tienes otra opción, siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda".

La periodista Brittnee Blair le hizo una mención sobre sus seis hijos, a lo que De Niro le respondió: "Siete, en realidad… Acabo de tener un bebé", sin embargo, no dio más detalles sobre quién sería la madre, qué día nació o el nombre.

La noticia que fue una sorpresa para todos sus seguidores fue confirmada luego por los representantes del actor. Los tabloides especulan que la madre podría ser una mujer llamada Tiffany Chen, una instructora de artes marciales a quien conoció en el set de grabación del film 'Pasante de moda' en 2015.

El medio de comunicación 'Radar' había dado a conocer un rumor de que el ganador del Oscar estaba pensando en proponerle matrimonio, dado que quería cambiar su estilo de vida, pues siempre ha sido adicto al trabajo.

Robert ha contraído matrimonio dos veces, la primera con Diahnne Abbott y posteriormemte con Grace Hightower, el fruto de sus relaciones han sido sus seis hijos: Drena de 51 años, Raphael de 46, sus hijos gemelos de 27 años Aaron y Julian, Elliot de 25 años y Helen de tan solo 11.

Su divorcio con la también actriz Grace Hightower fue un proceso difícil, debido a que ella se quería quería quedar con la mitad de lo que él ganó durante los años que estuvieron casados. Al final ambos llegaron a una conciliación y así lo hizo saber él.

"Grace y yo tenemos dos hijos maravillosos, estamos entrando en un periodo de transición de nuestra relación, lo cual es un proceso difícil, pero constructivo... Me gustaría destacar que Grace es una madre fantástica, pido respeto y privacidad a todos mientras comenzamos a construir nuestro nuevo papel como compañeros en la paternidad": puntualizó Robert.