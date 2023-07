Rapelo y Juli responden las preguntas más frecuentes del público, ¿cómo lo hicieron?

Ahora que Rapelo y Juli salieron del Desafío The Box, son muchos los internautas que se preguntan por su amistad y si esta continuará después de la competencia, pero esta no es la única pregunta, por eso, los dos responden a las preguntas del público.

El primero de estos cuestionamientos y que no podía faltar es qué pasó con la pareja del deportista, sin filtro, él asegura que su relación ha sido un tema complejo, cuando salió se reencontraron y poco a poco han manejado las cosas, aunque no ha sido fácil siguen juntos.

Conoce más: Los Alpha originales, del Desafío The Box, se tiran indirectas: ¿alguien cambiaba ante las cámaras?

Siguiendo por esta línea, los seguidores de los desafiantes quieren saber qué pasó entre los dos y Juli es la primera en responder, “¿qué pasó de qué?” asegura que siempre fue evidente la amistad que tienen entre ellos y la cercanía que crearon.

Afirma también que desde el primer día se entendieron, conectaron, los dos tienen una energía muy bonita y por eso vibran alto. Por su parte, él también dice que son amigos para las que sea y que fue gracias a su vibra que se hicieron tan cercanos.

Publicidad

Juli respondió a quienes dicen que fue el mejor personaje del año dentro de la competencia , no duda en decir que leer esto la hace muy feliz, pues siempre sintió que fue muy real, muy ella, se disfrutó mucho el programa y eso es con lo que se queda, “con las bonitas experiencias”.

Al hablar sobre el Chaleco de Sentencia para Mai, los seguidores del Desafío The Box 2023 preguntan si la capitana de Beta influenció a su compañero, por lo que él aclara que no fue así, que cada quien tiene decisiones propias y el voto por la exparticipante de Gamma era algo que ya tenía pensado.

Por su parte, ella dice que él votó por quien quería, nunca crearon un complot contra la deportista o se pusieron de acuerdo para votar por ella, todo fue algo que pasó en el momento, nunca obligó a nadie a votar por otro participante.

Te puede interesar: En el Beta original, del Desafío The Box, aseguran que en su equipo hubo hipócritas y Judas

Publicidad

Por ahora es claro que tras su paso por la competencia los dos siguen siendo grandes amigos y a través de sus redes sociales, sus seguidores van a poder ver si esto continúa por mucho tiempo más.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.