Aleja y Juli, del Desafío The Box, revelaron si alguna vez hubo rivalidad entre ellas

Aleja y Juli les entregaron a los colombianos una prueba de infarto en el Repechaje de Mujeres del Desafío The Box 2023, pues se esforzaron por quedarse con ese cupo para la Gran Final, no obstante, la representante de Beta no pudo lograrlo y su contrincante sí clasificó. Las dos competidoras aprovecharon las cámaras de Caracoltv.com para expresar lo que sienten por la otra.

En primer lugar, Juli se mostró satisfecha de su paso por La Ciudad de las Cajas y le dedicó ciertas palabras a la representante de Omega: “Te felicito y te admiro. Con el pasar el tiempo acá en el Desafío te ibas superando, estoy muy feliz por ti y espero que entrenes y la des toda en la final para que te demuestres una vez más que eres muy fuerte”.

Por su parte, Aleja confesó que se sentía tranquila con su contrincante y que desde el inicio del reality la admiró, pues ella no fallaba en los Boxes; además, al salir de la casa ella no sintió una rivalidad insana. “Nada de rabia, salimos muy tranquilas y te agradezco mucho, eres un angelito”, le dijo.

¿Qué sienten las dos competidoras de haber llegado tan lejos en la competencia?

"En algún momento dudé de mis capacidades, pero llegar acá me hace una sentir como una mujer plena en todos los sentidos de la palabra. En la vida he sufrido bastante y veo que ahora todo vale la pena”, puntualizó la representante de Omega .

Juli confesó que en la Ciudad de las Cajas pudo aprender a valorar ciertos detalles de la vida: “Me voy de acá siendo una mujer completamente diferente, más fuerte y poderosa”.

