Guajira superó en la Semifinal el mismo obstáculo que la llevó a perder el Desafío de Capitanas

Uno de los momentos que más llamaron la atención de la Semifinal Femenina del Desafío The Box 2023 fue precisamente cuando Guajira se enfrentó a uno de los obstáculos más complejos que la pista. Se trataba de un tronco ubicado en diagonal que tenía algunas cuerdas amarradas para que les sirviera de soporte a las Súper Humanas para treparlo. Fue justamente este obstáculo el que le impidió que cruzara la línea de llegada en el Desafío de Capitanas; sin embargo, la historia en esta oportunidad fue diferente.

Fue en una entrevista exclusiva para Caracoltv.com, donde la desafiante aseguró que estaba muy concentrada en la pista intentando superar el obstáculo que le había generado complicaciones anteriormente. Cabe aclarar que cuando fue la Semifinal Masculina, Guajira les confesó a sus compañeros que tenía miedo del futuro que le esperaba en La Ciudad de las Cajas , de manera que Sensei y Kaboom le pidieron que mantuviera la calma y le explicaron cuál era la mejor forma para escalar este tronco y continuar con el resto de la pista.

Al terminar, le dedicó el triunfo al equipo naranja: "Hoy seremos leyenda y nuestros nombres serán recordados en sus corazones. Gamma por siempre, esto es para todos los Gamma y después de esto nadie será igual, esta es una experiencia inigualable, así que jamás duden en presentarse, jamás duden en presentarse, no importa cuántos intentos sean, sí se puede, yo esto aquí después de cinco intentos", expresó la finalista del reality de los colombianos en medio de la transmisión del capítulo número 80.

Con este triunfo, Guajira se convierte en la primera finalista de la producción de Caracol Televisión por parte de las mujeres, de manera que debe esperar el repechaje entre Juli y Aleja para saber a quién se enfrentará en la gran final.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



