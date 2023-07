Nos infiltramos todo un día En los Zapatos de Daniela Taborda, exparticipante del Desafío The Box

Daniela Taborda participó en el Desafío The Box 2023 y llegó hasta la segunda fusión dentro de la competencia. Desde la conformación de los equipos mostró su agilidad y por eso siempre hizo parte de Alpha, pues fue de las primeras mujeres en completar la carrera.

Su historia en la producción tuvo altos y bajos, pero ciertamente dejó muchas enseñanzas entre sus compañeros y con su historia llamó la atención de los colombianos. Ahora nos infiltramos a un día En los Zapatos de la exparticipante.

Diariamente se despierta a las 7:00 a.m. y lo primero que hace siempre es agradecerle a Dios, Daniela hace una pequeña oración en la que habla de su familia, de sus seres queridos y nos confiesa que en realidad no le gusta tanto pedir.

Cuando termina de orar, pasa a tender su cama, jamás inicia su día sin antes haber organizado el lugar en el que duerme, esto hace parte de su rutina desde hace mucho tiempo. Acto seguido, se dirige a la cocina y allí empieza con una nueva tarea.

A la deportista le gusta mucho cocinar, así lo demostró durante su paso por el reality, pues siempre era la persona que alimentaba a sus compañeros. En casa también es así y aunque lleva muchos años viviendo sola, este es un momento sagrado en su día a día.

Sabe que la vida en Bogotá es ajetreada, por eso intenta dejar listas la mayor parte de alimentos desde temprano, aunque inicia con el desayuno, aprovecha también para adelantar el almuerzo. Posteriormente, se toma su tiempo para comer, en silencio y sin distracciones.

El día continúa y su rutina también, por eso toma una ducha y se prepara para salir a patinar, la exparticipante aprovecha el clima de la ciudad y practica este deporte que aprendió desde los tres años de manera empírica y que poco a poco se convirtió en su pasión.

Al hablar del tema, Daniela no duda en decir que es la mejor herramienta para trabajar la pierna, cola y el equilibrio, “por eso es que siempre tuve buena agilidad en el Desafío”, nos confiesa mientras hace trucos ante las cámaras.

Claramente la moda no puede quedar atrás, por eso se preparó con un conjunto diseñado específicamente para hacer deporte y de uno de sus colores favoritos. Al terminar de hacer cardio con esta actividad, se dirige al gimnasio para hacer otro tipo de ejercicios.

De nuevo, elige la ropa con mucho cuidado, quiere que todo combine y verse bien a toda costa, la deportista lo logra, pues mientras va en su patineta las miradas curiosas y de admiración se hacen presentes, no hay una sola persona en la calle que no se quede viéndola gracias a su estilo.

Una vez que llega a su destino la rutina es integral, fuerza, agilidad, cola, piernas, brazos, abdomen, la joven hace varios ejercicios y está acostumbrada a exigirle a su cuerpo, pues gracias a esto entró al reality deportivo.

El siguiente paso, como no podía ser distinto, es almorzar, después de esto Daniela Taborda llega a su casa y toma una ducha nuevamente, pues esto la ayuda antes de empezar a trabajar.

Ella guarda varios tesoros de su paso por el Desafío, los conserva protegidos dentro de una bolsa, pues espera que le duren para siempre, pero hace una excepción y nos los muestra para presumirlos un poco con sus seguidores.

Lo primero que hay son unas fotografías que se ganaron en el primer Desafío de Sentencia y Bienestar en Alpha, seguidas de una imagen en la que dice que ella es “el alma de la fiesta”, esta la ganaron en un Desafío de Sentencia, premio y Castigo.

Cuando sale de la ducha y mientras se arregla para trabajar, Daniela nos cuenta que empezó su transición a los 13 años y a la primera persona a la que le contó lo que quería fue a su mamá que, junto al resto de su familia, siempre la apoyó.

De hecho, ella fue quien le preguntó si le gustaban las niñas y cuando la deportista le respondió que no, su padre y su madre la dejaron ser, “ellos no sabían si yo era un niño gay, yo sabía que yo me sentía mujer y que quería identificarme y reconocer lo que soy, soy una mujer”, nos dice.

Además, tiene claro que es una mujer luchando contra la corriente, pues sabe que aún hay muchas personas que no entienden la situación y que, “no es una decisión mía, sino una decisión de la vida”. Ser mujer ha sido su mayor decisión, afirmar lo que siempre ha querido y ha sentido.

Para este punto algunos podrían estar preguntándose cuándo trabaja y lo cierto es que no siempre debe ir a la oficina, en ocasiones, puede trabajar desde su casa y debido a nuestra presencia y a que tuvo un día lleno de cosas que hacer, este fue uno de estos.

Tras varias horas dedicada a responder correos, hacer llamadas, entrar a reuniones, leer documentos, entre otras cosas, empieza la creación de contenido para sus redes sociales, videos, reels, fotografías, entre otros, son capturados en este momento.

Como esto también le toma bastante tiempo, el siguiente y último paso en la rutina de Daniela es ir a la cama, así es como termina sus días, de nuevo en el lugar en el que inició su día y lista para tener uno completamente distinto al día siguiente.

