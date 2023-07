Sebastián Martino, juez del Desafío, reveló qué canciones o películas relaciona con cada Box

El Desafio The Box 2023 ha entrado en su recta final y después de los ciclos que se han vivido, las duras pruebas, los participantes eliminados y demás, los colombianos todavía demuestran lo mucho que disfrutan del reality y la curiosidad que les genera Sebastián Martino , quién es juez y productor del programa desde hace varios años.

Para nadie es un secreto que Martino es un personaje que ha marcado historia en el Desafío, y que su firmeza con los concursantes y su frase insignia de "¡En sus marcas, listos, ya!", sigue causando furor.

Es por eso que con el objetivo de darse a conocer un poco más, durante una dinámica con Caracoltv.com, reveló con qué canción o película asocia cada Box en la ciudad de las Cajas. De esta forma, los colombianos pueden conocer un poco de sus gustos musicales.

Teniendo en cuenta que en Tobia, Cundinamarca, lugar donde se desarrolla el programa de Caracol Televisión, hay cinco Boxes, el juez empezó explicando que el Box Negro en el que se dan los Desafíos a Muerte , lo hace pensar en 'Balada del diablo y de la muerte', y aunque no quería cantar, se le midió a recitar algunos versos.

Para Box de agua, el Azul, relacionó la reconocida cinta de James Cameron, ' Avatar ' y también 'Los Pitufos', por su color.

La canción de inicio de 'My little Pony', 'La Magia de la Amistad, es la primera canción en la que piensa cuando se le menciona el Box Arcoíris, en el que los desafiantes no pueden tocar el piso y miden la fuerza en sus brazos.

"Todas mis asociaciones son más audiovisuales que de canciones", dijo el también productor del Desafío, para así explicar cuál película y tema de The Rolling Stones relaciona con el Box Amarillo, el cual se asemeja a una pista tipo militar que requiere de mucha resistencia por parte de cada participante. ¿Cuál es?

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.