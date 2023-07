Aleja, ganadora del Desafío The Box 2023, confiesa cuál fue su estrategia para remontar en la final

Como una muestra de la importancia de la resiliencia, la lucha, la constancia y el creer en sí misma, Aleja se convierte en la ganadora de la Final de Mujeres del Desafío The Box 2023 luego de una prueba a la cual le dio la vuelta completamente, pues aunque Guajira le había tomado una gran ventaja, ella no se rindió y siguió persistiendo hasta que logró oprimir el botón.

Con respecto a lo que pensaba mientras que veía a su rival a la delantera, esta representante de Omega comenta que: "en un momento me desesperé bastante, la verdad, pero mi lema siempre es perseverar, pues el que persevera alcanza. En algún instante me concentré, lo hice súper bien, logré remontar y creo que fue una definición épica".

Y es que este Box Negro fue bastante exigente para estas participantes, quienes tuvieron que cumplir con varios obstáculos que requerían distintas habilidades, por lo cual Aleja confiesa que aquel en el que se sintió más segura fue en el laberinto, puesto que disfruta mucho este tipo de cosas, dado que le gusta arrastrarse, sin embargo, la inseguridad vino de la mano con la espiral al intentar subir el balón.

Aleja también aprovecha para exaltar el apoyo que sintió de los que fueron sus compañeros, debido a que además de alentarla también la ayudaron a que pudiera superar algunos obstáculos, en los que no entendía por qué no podía sacar la escalera o subir el balón: "me funcionó muchísimo y les agradezco por el apoyo".

El final de una prueba siempre lleva consigo ansiedad y nervios, pues es lo que define quién se lleva la victoria, ante lo que esta campeona exalta cómo mantuvo la calma: "de por sí creo que eso me ha caracterizado bastante, soy muy buena definiendo, en puntería siempre me ha ido muy bien, sabía que ese era mi punto entonces dije: 'llego, me relajo, me concentro' y creo que hice un tiempo récord".

Mientras que corría al botón, Aleja recuerda que tuvo una mezcla de emociones y que esto: "primero me deja una gran enseñanza de creer en mí porque tuve muchas inseguridades a lo largo del programa y mira, por fin lo logré, entonces estaba como en shock". Con respecto a la primera persona que se le vino a la mente, ella asegura que fue su abuela: "ella es fanática del Desafío, ella me tenía bastante fe a pesar de que fallé y bueno, hoy puedo decirle 'abuela, me gané el Desafío".

Ser la ganadora en el Box Negro ante Guajira la convierte en la campeona de la última edición de The Box en el Desafío, por lo cual recalca que: "son mil emociones, aún no me las termino de creer y estoy muy contenta porque la luché bastante, pasé demasiados castigos y pruebas, incluso en un momento entré como en depresión porque nada me salía bien, pero finalmente todo me funcionó y creo que soy la mujer más feliz de este mundo".

Finalmente, Aleja como ganadora del Desafío The Box 2023, les envía un mensaje a todos los colombianos que la apoyaron a lo largo de toda la competencia: "quiero agradecerles, primero que todo, y dejarles una enseñanza muy bonita y es que en la vida nada es perfecto, cada quien tiene su proceso, el mío fue con bastantes fallas, sin embargo, me encargué que estas me convirtieran en una gran competidora y no me dejaran decaer y por eso llegué hasta este punto".