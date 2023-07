Repelo se le midió a jugar Ping Pong y reveló con quién dormiría del Desafío The Box 2023

El Desafío The Box llega a su fin y además de conocer quiénes serán los ganadores de esta edición, los fanáticos de este programa de Caracol Televisión quieren saber algunos secretos y curiosidades de la convivencia de los participantes que pasaron por la Ciudad de las Cajas. Rafael Arturo Rapelo Yance, de 26 años, nació en Santa Marta y durante su paso por la producción se desatacó por su agilidad y fuerza, lo que le permitió ganar en más de una ocasión. Asimismo, su actitud y sentido del humor le han valido ser unos de los competidores más llamativos, recibiendo en redes sociales comentarios de apoyo por parte de los internautas, pero también algunas críticas.

Caracoltv.com invitó al exparticipante a responder preguntas rápidas mediante la dinámica de Ping Pong para conocer un poco más de su experiencia y preferencias. ¿Qué fue lo que dijo?

@caracoltv Juli y Rapelo, exparticipantes del DesafíoTheBox respondieron a las preguntas rápidas del ping-pong. En medio de la dinámica, los deportistas dieron los nombres de quiénes son sus participantes favoritos. No te pierdas esta noche la gran final a las 8:00 p.m. ♬ lazy - Official Sound Studio

El samario reveló que su noche preferida es sin duda el Día de la Madre y que su prueba favorita durante su partición en el Desafío The Box fue la competencia de las motos , la cual ha sido una de las más exigente del Box Amarillo durante todo el programa y donde Rapelo sacó a relucir su gran determinación.

Tras la gran exigencia física, Beta tuvo en aquella ocasión la posibilidad de imponer un nuevo chaleco de sentencia, además de disfrutar del merecido premio, el cual Yan recibió entre lágrimas, un momento bastante emotivo ya que Rapelo le comentó que se había esforzado para que él obtuviera una motocicleta.

Siguiendo con las preguntas, el samario también contó quiénes eran las participantes que le parecían más atractivas durante este Desafío The Box 2023, su respuesta fue contúndete: Saskya, la exitosa modelo de 28 años y Juli, creadora de contenido y campeona absoluta del concurso modelo fitness Megaplex Stars en Santander. Rapelo continuó revelando sus preferencias dentro de la Ciudad de las Cajas y a la pregunta de con quién dormiría indicó que, con Juli o Cifuentes, la deportista consagrada que un día soñó con ser futbolista . Por otro lado, Kate, una de las modelos colombianas con más proyección en la actualidad , sería la persona a la que le gustaría conocer más tras su paso por la producción.

Finalmente, Rapelo no dudó en apostar por quienes serán para él los dos ganadores de la temporada 2023 del Desafío The Box: Sensei y Guajira. ¿Será que le atina? No te pierdas la gran final esta noche a las 8:00 p.m. por Caracol Televisión.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

