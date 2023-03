Juli, participante del Desafío The Box, una modelo fitness que no le tiene miedo a nada Juli, participante del Desafío The Box 2023, tiene 22 años y su región es Girón, Santander.

Uno de los hobbies de Juli, participante del Desafío The Box 2023 es bailar Foto: Mauricio González A. / Caracol Televisión Juli es una hermosa modelo, creadora de contenido y Campeona absoluta del concurso modelo fitness Megaplex Stars en Santander. Uno de sus hobbies es bailar y la bachata es ese género que le encanta. Es amante de los animales y tiene un gato que se llama Simba. Su mayor motivación es su mamá, la cual es fanática del Desafío y fue quien la animó a participar. Se considera una mujer alegre, extrovertida y que no le tiene miedo a nada. Va dispuesta a demostrar que su estatura no la limita en lo absoluto y su alma guerrera se verá reflejada en cada uno de los boxes. Instagram: @juliana__tovar - TikTok: juliana__tovar ¿Cómo será la versión Desafío The Box 2023? Publicidad Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos. En esta oportunidad, 32 participantes de distintas regiones del país saltarán y se sumergirán en la aventura más impactante de sus vidas en la que descubrirán ese desafiante que llevan dentro. Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia. En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas. Publicidad Los ganadores serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios. En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad. Desafío de sentencia y hambre, Desafío de sentencia y servicios, Desafío de sentencia y bienestar y Desafío de sentencia, premio y castigo, serán las pruebas en las que los desafiantes se enfrentarán para no perder las comodidades de sus casas, y además, ganar la posibilidad de sentenciar a alguien de cualquier equipo para el Desafío a muerte en el que la historia de los competidores terminará. 📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias.