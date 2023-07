Top 5 de discusiones entre los participantes del Desafío The Box originadas en pruebas de contacto

El Box Rojo, más conocido entre los Súper Humanos del Desafío The Box 2023 como la prueba de contacto, fue uno de los que más causó enemistad o sentimientos encontrados entre los participantes; por eso, en esta nota recordamos cuáles fueron las discusiones que más subieron la temperatura a lo largo de los capítulos del reality de los colombianos.



¿Rapelo ahorcó a Mai?

En medio de un Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Rapelo hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr que Alpha obtuviera el primer lugar dentro de la competencia; sin embargo, cuando tuvo que enfrentarse a Mai, de Gamma, no supo medir la fuerza y terminó haciéndole daño en el cuello.

Aunque él aseguró que no la había ahorcado y que le había pedido en múltiples oportunidades disculpas por lo ocurrido , la joven no podía ocultar en la casa naranja el mal humor que tenía con su compañero.



Juli es acusada por La Flaca de no esforzarse lo suficiente

Luego de enfrentarse en un Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Rojo, Andrea Serna se reunió con los participantes para hablar de los momentos más importantes del encuentro deportivo. Fue en ese momento cuando La Flaca criticó a Juli por no esforzarse lo suficiente en las pruebas y llegar al reality de los colombianos para demostrar su atractivo físico.

"Evidentemente no vinimos acá a modelar ni a jugar con muñequitas, ¿cierto? Pienso que esto es un Box de contacto, no veo por qué se quedan paradas. Chicas, vinimos acá a darlo todo, no vinimos a modelar ni una pararse a que otra haga los puntos", expresó La Flaca en medio de la transmisión de aquel capítulo.

Rapelo y Kaboom

Durante un Desafío de Sentencia y Hambre, en el que resultó ganador Beta, Rapelo se quejó con sus compañeros debido al enfrentamiento que tuvo con Kaboom, en donde llegó a lastimarle un poco la clavícula y el hombro.

¿Viste que Kaboom es pura fuerza? Más nada, palo brusco, allá me estrelló contra la barra, me dieron ganas como de... decirle ¿quieres jugar? vamos a jugar a eso, le iba a decir, porque y entonces, yo también tengo, me dio mucho rabia", expresó minutos después de que la prueba hubiese llegado a su fin.



Guajira y Aleja

Aunque en Beta Guajira criticó la forma en la que Aleja intentó anotar puntos en esta prueba de contacto porque se valió de su fuerza, en Alpha la felicitaron por mostrarse fuerte y sin un rastro de miedo ante sus oponente. Cabe aclarar que la casa morada no obtuvo el triunfo en esta oportunidad; sin embargo, estuvieron satisfechos del rol que tuvieron en el Box Rojo.

Yan y Byron forcejean

En uno de los últimos encuentros en el Box Rojo, Yan y Byron tuvieron un forcejeo, pues deseaban anotar puntos para sus equipos y llevarse consigo una nueva victoria. Su pelea fue una de las más discutidas en aquel momento; sin embargo, ambos decidieron dejar todo como una simple calentura del juego y permitir así que las cosas fluyeran.