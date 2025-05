Primer año sin Omar Geles: Maren García expuso la carta que él le dejó antes de fallecer

A través de una galería publicada en su cuenta oficial de Instagram, la viuda de Omar Geles rompió el silencio sobre el primer aniversario de la muerte del vallenatero, dejando en claro que ha sido un proceso complejo. Cabe aclarar que la mujer no solo ha estado presente en los homenajes que le han realizado en Valledupar, sino que también ha contado que incluso llegó a necesitar ayuda de un psiquiatra para poder enfrentar la dura pérdida.

"Esposito, un año sin ti. Impresionante… Hasta yo misma me sorprendo de cómo he podido vivir sin ti. Me desesperaba cuando tus giras eran largas, y para no sufrir, simplemente te decía: 'Llévame contigo, no puedo estar sin ti'. Hoy ya no puedo decir eso. Hoy solo puedo verte en mis sueños… O me desespero preguntándole a mis hijos si soñaron contigo. Y es inevitable no preguntarles: '¿Salí yo en el sueño?'", escribió en la publicación.

Posteriormente, indicó que le hizo falta tiempo para poder cumplir los sueños que tenían juntos, recordó cuando él le decía que quería pasar el resto de la vida al lado de ella en una carta que le dejó y prometió cuidar a sus hijos, así como también criarlos de la manera en que él deseaba: "Con Jesús en el corazón".

Junto al emotivo mensaje, mostró inicialmente un video de su celular en el que el autor de 'Los caminos de la vida' le había dejado unas palabras con fecha del 21 de enero de 2023. De igual forma, expuso material inédito como videos en el carro, fotos en vacaciones y por su puesto una instantánea del día que decidieron darle el "sí" para construir un futuro juntos.

"Te extrañamos siempre. Y sé que tu lugar jamás podrá ser llenado… Solo Dios", finalizó.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han enviado mensajes llenos de empatía en donde le desean mucha fortaleza para poder sacarse adelante a sí misma y también a los hijos fruto de su amor con el vallenatero: "Un amor verdadero", "Has mostrado lo valiente que eres, infinitas bendiciones", "Necesitas continuar fuerte", son algunos de los comentarios que se destacan.